  1. Inicio
  2. · Mundo

De la Espriella visita el Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto que deja 111 muertos

Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas, hasta el momento

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 17:44
De la Espriella visita el Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto que deja 111 muertos

El presidente De la Espriella visitó el epicentro del terremoto.

 Foto: EFE

Chocó, Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país y que deja al menos 111 muertos y cientos de heridos.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine", expresó el mandatario acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

Tras su declaración, el mandatario anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

Halló la casa deshecha: madre busca a su hijo entre escombros tras terremoto que sacudió a Colombia

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

San José del Palmar limita al oeste con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y por eso el terremoto causó grandes daños en Pereira y Cali, las capitales de esas dos regiones, respectivamente.

El balance nacional que había divulgado previamente el Gobierno era de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados. De la Espriella no actualizó esas cifras durante su visita al Chocó.

Presidentes del mundo se solidarizan con Colombia tras sufrir terremoto

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias