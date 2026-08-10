De la Espriella visita el Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto que deja 111 muertos

Chocó, Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país y que deja al menos 111 muertos y cientos de heridos.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine", expresó el mandatario acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

Tras su declaración, el mandatario anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.