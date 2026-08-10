Halló la casa deshecha: madre busca a su hijo entre escombros tras terremoto que sacudió a Colombia

Desde entonces, la madre permanece junto a los restos de la casa, que varios universitarios comparten como residencia, y donde vecinos y organismos de socorro remueven ladrillos, piedras y materiales de la estructura en busca de su hijo y de otros jóvenes que, según las familias, podrían encontrarse atrapados bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja hasta el momento 111 muertos y 87 heridos en varias partes de Colombia.