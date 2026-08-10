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Hospitales abarrotados de personas heridas: emergencia en Colombia tras terremoto

Algunas zonas de las principales ciudades del país quedaron bajo escombros luego de que un fatal terremoto sacudiera Colombia y dejara decenas de heridos y muertos

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 12:16
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes gran parte de Colombia causando decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

 Foto: EFE
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El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a la ciudad de Pereira para acompañar a los afectados.

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Personas heridas son llevadas en camillas a centros asistenciales para recibir atención médica en Cali.

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Decenas de personas, algunas en sillas de ruedas, esperan ser atendidas ante esta emergencia nacional.

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Algunos de los pacientes están siendo atendidos en plena calle ante la saturación de los centros hospitalarios en algunas ciudades.

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El temblor se sintió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

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De la Espriella afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

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"A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto. EFE

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