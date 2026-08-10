Hospitales abarrotados de personas heridas: emergencia en Colombia tras terremoto

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes gran parte de Colombia causando decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras.
El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 111 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a la ciudad de Pereira para acompañar a los afectados.
Personas heridas son llevadas en camillas a centros asistenciales para recibir atención médica en Cali.
Decenas de personas, algunas en sillas de ruedas, esperan ser atendidas ante esta emergencia nacional.
Algunos de los pacientes están siendo atendidos en plena calle ante la saturación de los centros hospitalarios en algunas ciudades.
El temblor se sintió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.
De la Espriella afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.
"A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto. EFE