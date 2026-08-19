Expareja de argentino Fernando Cerimedo denuncia que la Policía de Bolivia "lo encubre"

La Paz, Bolivia.-La abogada Nadia Beller denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, que está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de "tentativa de feminicidio". Beller, que en la víspera resultó herida tras recibir tres disparos de arma de fuego en la región oriental de Santa Cruz por parte de dos sicarios, pidió que la investigación no sea declarada en reserva. "No quiero que el caso sea declarado en reserva, tengo derecho de conocer las investigaciones. La Policía lo va a encubrir, miren cómo lo condecoraban", escribió Beller en sus redes sociales y acompañó su publicación con una fotografía de una plaqueta de una condecoración de la Policía Boliviana que lleva el nombre de Cerimedo. Cerimedo, exasesor del partido del presidente argentino Javier Milei e identificado por los medios locales como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado en las últimas horas cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dentro de la investigación por el ataque armado contra Beller.

La abogada y activista política, por su parte, publicó capturas de pantalla de algunas supuestas conversaciones que tuvo con Cerimedo y que muestran lesiones en su cuerpo ocasionadas, según dijo, por el argentino. "Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el Gobierno tapó. Saquen captura porque él (refiriéndose a Cerimedo) tiene bots que tumban páginas", escribió. Beller, en entrevista con el canal privado DTV desde la clínica donde está ingresada, acusó a Cerimedo de enviar "a los sicarios” a matarla y expresó su temor de que la quieran "rematar" en el hospital. La abogada pidió además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dé protección porque, según dijo, "el Gobierno es el principal interesado en callarme".