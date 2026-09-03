Más de 18 celulares tenía Nueva Med, clínica denunciada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA PREMIUM, para llamar a pacientes

Como si se tratara de un auténtico call center, la clínica Nueva Med —establecimiento que ofrece sueroterapias en la capital— operaba una robusta infraestructura tecnológica para sostener la red de estafas denunciada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.
En las imágene difundidas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras la inspección de este miércoles, se pudieron contabilizar un total de 19 dispositivos móviles, una computadora portátil y dos máquinas de resonancia magnética portátil, herramientas clave con las cuales el personal emitía los falsos diagnósticos a los pacientes.
A través de estos celulares, los operadores de la clínica enviaban mensajes de WhatsApp o realizaban llamadas masivas al azar para ofrecer consultas gratuitas.
Una vez que lograban enganchar a los ciudadanos empleando un dispositivo sin certificación médica para infundirles temor con padecimientos críticos ficticios, los inducían a adquirir tratamientos cuyos montos de inicio rondaban los 60,000 lempiras, pero que de forma fraudulenta terminaban rebajando hasta los 15,000 lempiras bajo la justificación de supuestos subsidios que otorgaba el centro médico.
El hallazgo de este centro de llamadas clandestino valida el mecanismo delictivo documentado originalmente por este equipo de investigación en la serie "Estafas Médicas".
La inspección gubernamental ocurre cuatro días después de que las publicaciones destaparan el mecanismo utilizado por Nueva Med en Tegucigalpa y Medisan en San Pedro Sula para captar pacientes mediante llamadas telefónicas y ofrecerles evaluaciones gratuitas que posteriormente derivaban, según los testimonios y pruebas recopiladas por La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, en diagnósticos preocupantes y propuestas de tratamientos de miles de lempiras.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) detalló en su comunicado oficial del 3 de septiembre que, tras provocar la vulnerabilidad de las personas con diagnósticos alarmantes, “los inducen a firmar contratos sumamente onerosos, obligando a los suscriptores a pagar con tarjetas de crédito, incluso haciéndolos firmar una cláusula en la que los comprometen a pagar el 30 por ciento del valor total del supuesto tratamiento en caso de incumplir el contrato”.
De acuerdo con la Fiscalía, estos resultados generaban preocupación y temor entre los pacientes, situación que posteriormente era aprovechada para forzar los pagos superiores a los 5,000 lempiras por los dictámenes.
Las evidencias decomisadas por la ATIC se suman al hecho de que Nueva Med operaba al margen de la ley en el centro comercial capitalino. Las indagaciones de este rotativo confirmaron previamente que el negocio carecía de licencias sanitarias y permisos de operación.
Al igual, la Fiscalía informó que no existe ningún registro de que Nueva Med hubiera solicitado la licencia sanitaria necesaria para operar como clínica. Asimismo dejó en claro que en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) no tiene en sus archivos un permiso de operación del establecimiento.
A esto se suman más de de cinco denuncias presentadas contra Nueva Med ante la Dirección de Protección al Consumidor.
La Fiscalía indicó que las actuaciones investigativas no se limitarán a la inspección del establecimiento, sino que también se realizarán diligencias para documentar los hechos denunciados y se solicitarán las acreditaciones profesionales correspondientes de los empleados para verificar si cuentan con las facultades legales para ejercer la medicina.
El Ministerio Público hizo un llamado a las personas que aseguran haber sido afectadas por Nueva Med para que presenten sus denuncias ante las autoridades y aporten recibos, contratos, diagnósticos y cualquier otra documentación que pueda contribuir a esclarecer el caso.