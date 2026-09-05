“Nos decían que les metiéramos miedo a los pacientes”: exempleada de Nueva Med

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b>- Lorena Lazo llegó a Nueva Med buscando trabajo como enfermera, pero la plaza que esperaba encontrar ya estaba ocupada.En aquella entrevista, realizada junto a otras ocho mujeres, le ofrecieron convertirse en asesora de ventas, un puesto para el que no tenía experiencia, aunque le aseguraron que recibiría capacitación.El lugar, recuerda, lucía lujoso y acogedor, además de que la oferta económica terminó por convencerla.“Nos dijeron que el salario base era de L8 mil lempiras más comisiones, que podíamos hacer hasta L40 mil y con eso nos enrolaron a todas”, recordó.Lazo, enfermera de profesión, aseguró que sus conocimientos sobre salud fueron utilizados para una labor que tenía como objetivo convencer a las personas de comprar tratamientos, cuya eficacia desconocía.“Me hacían pasar por la doctora para darles información, hacerles y leerles el examen a las personas, a los pacientes”, relató.Pero lo que terminó por hacerla cuestionar su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/atic-no-descarta-extender-operativos-medisan-clinica-denunciada-el-heraldo-plus-GK31917331" target="_blank">permanencia en la clínica</a> fueron las instrucciones que, según cuenta, recibía para conseguir que las personas aceptaran los tratamientos. “Nos decían que les metiéramos miedo a los pacientes”, contó.Lorena Lazo (nombre ficticio para proteger su identidad) accedió a otorgar una entrevista a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium luego de la publicación de la serie periodística <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/proteccion-consumidor-denuncias-ministerio-publico-clinicas-falsas-DI31932980" target="_blank">“<b>Estafas Médicas</b>”.</a>La joven trabajó durante un corto período en Nueva Med y decidió contar lo que observó y las indicaciones que recibió mientras estuvo dentro de la <b>clínica</b>.