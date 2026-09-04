Piden denunciar a clínicas que daban falsos diagnósticos a pacientes

El director de Protección al Consumidor sugirió a las víctimas usar los canales oficiales para identificar nuevos establecimientos fraudulentos, como los expuestos por EL HERALDO plus y LA PRENSA Premium

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 19:14
Piden denunciar a clínicas que daban falsos diagnósticos a pacientes

La Dirección General de Protección al Consumidor habilitó la línea telefónica gratuita 115 para reportar a los establecimientos comerciales que operan como clínicas y engañan a pacientes con falsos diagnósticos.

 Foto: EL Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección General de Protección al Consumidor pidió a la ciudadanía usar sus canales de denuncia para reportar a las clínicas expuestas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium por engañar a pacientes con falsos diagnósticos.

El director de la dependencia, Danilo Lou, se refirió a las clínicas Nueva Med y Medisan, que captan pacientes ofreciendo consulta gratis con la intención de estafar a las personas. Para ello, dijo que habilitaron la línea telefónica 115 y una plataforma virtual.

E​l llamado ocurrió cuando entregaba los expedientes con las denuncias contra Nueva Med en el Ministerio Público. El funcionario, quien dijo que gracias a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium habían logrado recopilar evidencia sobre esa clínica, también instó a las personas a denunciar a Medisan, que utiliza el mismo modus operandi para, según él, estafar.

La trampa de la consulta gratis: así nos captó Medisan en San Pedro Sula

"Hemos visto también en las redes sociales que esta no es la única clínica que está cometiendo estos abusos contra la gente, por lo cual ponemos a disposición la línea telefónica 115 y a través de la denuncia digital también que pongan las denuncias para que nosotros podamos seguir protegiendo los derechos de los hondureños", señaló.

Explicó que la denuncia digital se realiza a través de la plataforma virtual de Protección al Consumidor, habilitada hace mes y medio, que permite reportar en línea a cualquier tipo de establecimiento desde cualquier parte del país, sin necesidad de acudir en persona a una oficina.

Lou informó que la Dirección de Protección al Consumidor ya había atendido cinco denuncias contra Nueva Med, pero la información fue remitida al Ministerio Público para que "siga la acción penal".

"Ya les hemos resuelto a tres personas, que se devolvieron aproximadamente 72 mil lempiras, y cuando ya tengamos esos casos establecidos, vamos a hacer el mismo procedimiento; ahorita se le va a resolver a la gente y lo remitimos al Ministerio Público para que siga la acción penal", aseguró.

Medisan en Honduras es socia de cuestionada empresa colombiana

Denuncia de EL HERALDO y LA PRENSA

Este equipo de investigación tuvo acceso a testimonios, documentos y, además, se infiltró en Nueva Med y Medisan para evidenciar cómo a través de llamadas al azar o captando gente en centros comerciales los enganchaban con consultas gratis.

Una vez ahí, los sometían a un examen con un aparato sin sustento científico —presentado como un analizador capaz de detectar enfermedades— que arrojaba diagnósticos alarmantes, desde hígado graso hasta riesgo de cáncer.

Con ese miedo ya sembrado, ofrecían tratamientos de hasta 48 mil lempiras, condicionados a contratos que obligaban a pagar con tarjeta de crédito.

La investigación reveló, además, que Nueva Med operaba sin licencia sanitaria ni permiso municipal.

Medisan, por su parte, tiene un vínculo societario con una empresa con el mismo nombre en Colombia, también denunciada por operar bajo el mismo esquema.

Cuatro días después de esa publicación, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inspeccionó las instalaciones de Nueva Med y decomisó celulares, una laptop, expedientes de pacientes y los escáneres utilizados en los falsos diagnósticos.

Fue sobre ese expediente, ya en manos de la Fiscalía, que Protección al Consumidor llegó a sumar con varios fólderes con nombres, fechas, establecimientos y las denuncias interpuestas por las víctimas de Nueva Med.

"En esta clínica estafaban a la gente, hemos encontrado un esquema fraudulento", afirmó Lou a este rotativo.

El funcionario le pidió al pueblo hondureño que "confíe en esta institución, que crean en la Dirección General de Protección al Consumidor, estamos trabajando, pongan sus denuncias, hay otras clínicas... también tenemos la línea telefónica 115 para que nos hagan la llamada".

"Consulta y examen gratis": así opera la red de estafas médicas en Honduras
Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más