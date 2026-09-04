Piden denunciar a clínicas que daban falsos diagnósticos a pacientes

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La Dirección General de Protección al Consumidor pidió a la ciudadanía usar sus canales de denuncia para reportar a las clínicas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/resultados-medisan-tratamientos-miedo-estafas-JD31898098" target="_blank">expuestas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium</a> por engañar a pacientes con falsos diagnósticos.El director de la dependencia, Danilo Lou, se refirió a las clínicas Nueva Med y Medisan, que captan pacientes ofreciendo consulta gratis con la intención de estafar a las personas. Para ello, dijo que habilitaron la línea telefónica 115 y una plataforma virtual.El llamado ocurrió cuando entregaba los expedientes con las denuncias contra Nueva Med en el Ministerio Público. El funcionario, quien dijo que gracias a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium habían logrado recopilar evidencia sobre esa clínica, también instó a las personas a denunciar a Medisan, que utiliza el mismo modus operandi para, según él, estafar.