Trump anda intratable con la región: ni TPS, ni comercio, ni nada

RENUNCIE. Lamenta Marcela Caro que con Xiomara “tuvimos una cancillería llena de vagos, corruptos, inoperantes, que usaron la institución como si fuera agencia de viajes, hoy tenemos una cancillería elitista, de vino, quesos, fotografías, comunicados llenos de letras vacías”. ¡Renuncie! Le pide a Mireya.

CACAO. El generalito enchapado -como le dice RCE- ya empezó a pedir cacao por el auto de formal procesamiento y mandó a su abogado a presentar recurso de apelación.

MISMO. Por cierto, el abogado del tal Roosevelt es el mismo del Redondo y de su Comisión Permanente espuria, la cual no tarda en ser arrimada a los tribunales. Al menos, claro está, que en Las Lomas reculen a última hora.

ROSARIO. La susodicha “Comisión Permanente” cometió un rosario de delitos, empezando por su propia existencia, luego que la mayoría del Congreso decidió prorrogar las sesiones hasta el 21 de enero, lo cual significa que no tenía razón de ser, pero de momento solo serán arrimados a la justicia por el decreto espurio del 8 de enero.

ANULARON. Por muchísimo menos que ese “decreto”, en Brasil condenaron a Bolsonaro a 27 años de cárcel, no digamos aquí, que con eso prácticamente anularon las elecciones al desconocer la declaratoria oficial del CNE del 30 de diciembre. ¿Y Xiomara?

GACETA. Xiomara, dicen los expertos en derecho constitucional y penal, debería encabezar la lista de los enjuiciados, porque corrió a sancionar el decreto espurio y a ordenar su publicación en La Gaceta.

PUBLICAR. Y esto que Xiomara había prometido publicar, a regañadientes, el decreto oficial del CNE, pero, como donde mandaban Mel y la Moncha no mandaba ella.

AUDIO. Horrible ese culebrón de Angie Peña y los Delta Teams. Ya días Julissa había denunciado a la ATIC de tenerla y ahora aparece un audio del acribillado Dereck McNeil con las mismas acusaciones.

JULISSA. En el mismo audio, McNeil asegura que el jefe de la ATIC quiere darle volantín a Julissa y vincula a la institución -dependencia del MP- con el tráfico de drogas. Será.

TAMALES. México solo le ofrece “tamales picantes y tomates”, se queja Trump, pero avisa que, pese a ello, continuará sus relaciones comerciales con su vecino, porque se lleva bien con la Sheinbaum.

PEDAZO. Y vieron las “bendiciones” que Milei le mandó a un periodista. Sacó la caja de lustrar el libertario. “Pedazo de m...humana, mal cagada”, le dijo. ¡Vaya, jodido!