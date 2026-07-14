"El conjuro" volverá a los cines con una precuela en 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- "El conjuro 4: Últimos ritos" no fue la despedida del universo de terror de Ed y Lorraine Warren. El "Expediente Warren" ahora tendrá una mirada al pasado... y el elenco ¡ya está listo! El universo de terror más taquillero de la historia del cine sigue explorando el mal y ahora se remontará a sus orígenes. New Line Cinema y Warner Bros. Pictures han puesto nuevamente en marcha la maquinaria para contar una historia que se remontará a los inicios de Ed y Lorraine Warren, los investigadores de lo paranormal que, a lo largo de cuatro películas, se enfrentaron a desafíos que ponen los pelos de punta.

OB27267977

Uno de los pasos más importantes de esta nueva fase es la revelación del elenco que toma el relevo de Patrick Wilson y Vera Farmiga. Los elegidos para dar vida a las versiones jóvenes del matrimonio son Garrett Wareing (Ransom Canyon, The Long Walk), en el papel de Ed Warren, y Amanda Fix (Something Very Bad Is Going to Happen, Orphan Black: Echoes), quien asumirá el rol de la clarividente Lorraine Warren. La dirección de este nuevo ciclo estará a cargo de Rodrigue Huart, quien con esta película hará su debut al frente de un largometraje, tras haberse probado anteriormente en producciones de formato corto. El guion ha quedado en manos de viejos conocidos: Richard Naing e Ian Goldberg, dupla que ya coescribió la exitosa "La monja II" (2023) y la reciente "Últimos ritos". En esta oportunidad, James Wan, creador de este universo de terror, regresa como productor. La película tiene fecha de estreno oficial para el 10 de septiembre de 2027, bajo el título de "El conjuro: Primera comunión". A esta cinta se suma otro proyecto: una serie que sería desarrollada por HBO Max, aunque hasta ahora se conocen pocos detalles sobre ambas producciones.

Un éxito superior