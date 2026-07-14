Confirmado: ya inició la producción de "El señor de los anillos: La caza de gollum"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El viaje a la Tierra Media ha comenzado. Warner Bros. hizo oficial el inicio de la producción de la precuela "El señor de los anillos: La caza de Gollum" con un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se ve a Andy Serkis en la silla del director y vestido con su traje de captura de movimiento, un adelanto de una de las películas más esperadas.

Con el guion en las manos, Serkis interactúa brevemente con el equipo técnico antes de agacharse en la icónica postura encorvada de la criatura, transformando su rostro y regalando a los fanáticos el legendario y feroz gruñido de Gollum antes de exclamar: "¡Acción!". El avance cierra con una espectacular e inconfundible toma aérea realizada con drones que muestra las escarpadas montañas de Nueva Zelanda, que servirán como escenario principal de la cinta.

Con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027, y tras la publicación de Warner Bros., ya no hay vuelta atrás: la caza ha comenzado. En esta oportunidad, y tras las seis películas basadas en el universo de J. R. R. Tolkien, el director Peter Jackson cede el testigo a Serkis y se mantiene esta vez en su rol de productor. Es así que Serkis asume no solo el protagonismo, sino también la dirección de esta precuela, que se suma a un universo de fantasía que ha liderado la taquilla en cada uno de sus estrenos en salas.

Así ha sido el recorrido de la saga