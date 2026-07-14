Confirmado: ya inició la producción de "El señor de los anillos: La caza de gollum"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El viaje a la Tierra Media ha comenzado.
Warner Bros. hizo oficial el inicio de la producción de la precuela "El señor de los anillos: La caza de Gollum" con un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se ve a Andy Serkis en la silla del director y vestido con su traje de captura de movimiento, un adelanto de una de las películas más esperadas.
Con el guion en las manos, Serkis interactúa brevemente con el equipo técnico antes de agacharse en la icónica postura encorvada de la criatura, transformando su rostro y regalando a los fanáticos el legendario y feroz gruñido de Gollum antes de exclamar: "¡Acción!".
El avance cierra con una espectacular e inconfundible toma aérea realizada con drones que muestra las escarpadas montañas de Nueva Zelanda, que servirán como escenario principal de la cinta.
Con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027, y tras la publicación de Warner Bros., ya no hay vuelta atrás: la caza ha comenzado.
En esta oportunidad, y tras las seis películas basadas en el universo de J. R. R. Tolkien, el director Peter Jackson cede el testigo a Serkis y se mantiene esta vez en su rol de productor.
Es así que Serkis asume no solo el protagonismo, sino también la dirección de esta precuela, que se suma a un universo de fantasía que ha liderado la taquilla en cada uno de sus estrenos en salas.
Así ha sido el recorrido de la saga
"La comunidad del anillo" dio inicio a un universo que saltó de las páginas al cine. Su paso por las salas cerró con una recaudación global de 901.9 millones de dólares, augurando así el éxito que tendría la franquicia a lo largo de todas sus entregas.
Los recién convertidos fanáticos no tuvieron que esperar mucho. En 2002 llegó "Las dos torres", que con 926.7 millones de dólares superó lo alcanzado por la primera cinta. Un año después, "El retorno del rey" (2003) rompió el récord de la trilogía al recaudar 1,126.1 millones de dólares. En total, "El señor de los anillos" obtuvo 2,954.7 millones de dólares en taquilla, consolidándose como una de las sagas más importantes y ambiciosas del cine de este siglo y superando ampliamente su presupuesto conjunto de 281 millones de dólares.
En cuanto a premios, la trilogía ganó 17 premios Oscar, marcando un hito con "El retorno del rey", al obtener los 11 galardones a los que estaba nominada, igualando el récord histórico de victorias de "Ben-Hur" y "Titanic".
Nueve años después, el universo de fantasía de Tolkien volvió a los cines con la trilogía de "El hobbit". Con un presupuesto que superó los 700 millones de dólares, Peter Jackson volvió a la conquista de la taquilla.
Así, en 2012, la primera película, "Un viaje inesperado", superó los mil millones de dólares en taquilla (1,014.9 millones). Las siguientes dos cintas, "La desolación de Smaug" (2013) y "La batalla de los cinco ejércitos" (2014), quedaron por debajo, con una recaudación global de 959.3 millones y 940.3 millones de dólares, respectivamente. En conjunto, la trilogía alcanzó 2,914.5 millones de dólares, 40.2 millones menos que la trilogía original.
"El hobbit" no logró el mismo posicionamiento que "El señor de los anillos" en los premios Oscar, pero ambas trilogías se han consolidado como dos de las franquicias más lucrativas del cine contemporáneo.
A "La caza de Gollum" le precede una estela de éxito que puede jugarle tanto a favor como en contra. Cuando llegue su estreno en los cines, se sabrá si logra estar a la altura del legado de la Tierra Media.