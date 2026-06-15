Anya Taylor-Joy será una elfa en "El señor de los anillos: La caza de Gollum"

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Bienvenida a la caza, Anya Taylor-Joy. ´El señor de los anillos: La caza de Gollum´ solo en cines el 17 de diciembre de 2027", dicta el mensaje publicado en el Instagram oficial de "El señor de los anillos", donde hoy se reveló que la actriz es parte del nuevo elenco de la película de la franquicia inspirada en los libros de J.R.R. Tolkien.

La actriz será dirigida por Andy Serkis, quien también volverá a su papel de Gollum en esta nueva entrega que está generando muchas expectativas cuando aún falta más de un año para su estreno en cines. De acuerdo con la información, Taylor-Joy interpretará a la elfa Seren, un personaje original creado específicamente para la película y que no aparece en las obras de J.R.R. Tolkien. Según publicó Deadline, Seren es una elfa Sindar del Reino del Bosque, agente de confianza y letal del rey Thranduil.