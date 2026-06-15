Bad Bunny cierra residencia en Madrid con más de 640,000 asistentes

En total han sido doce conciertos, sumados los dos de Barcelona y unos cien mil espectadores más, con los que ha saltado por todo lo alto una deuda de más de siete años, los que llevaba sin actuar en España, y ha logrado reunir a "la familia latina".

Madrid, España.- Después de diez noches y más de 640.000 espectadores, según cifras provisionales, Bad Bunny salió este lunes por la noche coronado como rey de la música latina de su residencia histórica en Madrid que se convirtió en el colofón de una fiesta hedonista con más perreo que folclore y con Quevedo como artista invitado.

​​​​​​Atrás y superadas quedan las polémicas por los precios y el sistema de venta de entradas o por los criterios excluyentes para la selección de invitados para su ya famosa "casita". Al final triunfaron las ganas de disfrutar de los placeres sencillos, haciendo caso al consejo del "conejo malo".

"Este es un show para disfrutar de las cosas sencillas de la vida: cantar, reír, bailar, sudar" y para "olvidar lo que está pasando afuera y disfrutar en familia", dijo ante un público enfervorecido y entregado desde el primer minuto.

El concierto, de casi tres horas, prácticamente ha mantenido invariable su estructura a lo largo de toda la residencia: una primera parte más salsera en el escenario central, vestido de traje junto a la banda tradicional Los sobrinos de Puerto Rico y la segunda, en la "casita", más trapera y canalla, pertrechado con gorra y sudadera.

"Hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último", dijo el cantante puertorriqueño al poco de salir al escenario. El show arrancó con buena parte de los hits de su último y premiado álbum, "Debí tirar más fotos", incluidos himnos como "Baile inolvidable" o "Nueva Yol".

Ya en el tejado de la casita, y caída la noche, el Wanda Metropolitano se convirtió en una pista de baile inmensa al son de "Bichiyal" o "Yo perreo sola", seguidas de algún guiño a sus seguidores más tempranos con temas como "Diles" y "Mónaco".

"Por ustedes cumplieron mi sueño y estoy aquí para que ustedes cumplan el suyo", dijo.

Pasado el ecuador de la fiesta, una cuenta atrás en las pantallas dio paso al artista sorpresa: Quevedo puso a botar a todo el estadio con su famoso "Quédate", después de corear junto a Bad Bunny "Columbia", la canción "exclusiva y única de esta noche".

El sonido era algo defectuoso, pero no parecía importarle a nadie como tampoco las pausas largas entre canción y canción que el artista aprovechaba para pasearse entre el público, poniendo un poco nervioso al personal de seguridad.

Bad Bunny se propuso, como cada noche, que nadie se marchara sin haber perreado y puede decirse que lo logró. "El que no perreó no puede decir que vino", exclamó en lo que ya se ha convertido en un estribillo más.

La noche concluyó con "Eo", un alegato a favor del perreo de nuevo desde el escenario central donde también cantó otra de las más coreadas de la noche, "DTMF" y pidió al público que, por unos momentos, dejaran los móviles en el bolsillo y se conectaran con el presente desde el corazón.