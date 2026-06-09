El papa León XIV saluda a Bad Bunny y a su familia en el Santiago Bernabéu

Barcelona, España.- El papa saludó al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el estadio madrileño Santiago Bernabéu de este lunes, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que se trató de un encuentro privado del que no hay ni videos ni fotos por el momento.

El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio, donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas.

En el vuelo desde Roma hacia Madrid del pasado sábado, Robert Prevost había explicado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también tenía actos.

Se refería a la coincidencia de la vigilia que celebró en la plaza de Lima de Madrid y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.