Bad Bunny, "embajador puertorriqueño extraoficial" y "genio del marketing"

Madrid, España.- Bad Bunny es un "embajador puertorriqueño extraoficial" y se ha convertido en un agente difusor incluso más importante que la literatura boricua, declaró este martes Fernando Feliú, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el marco de la Feria del Libro de Madrid.

Durante una charla en la feria, Feliú confirmó lo que 'El Conejo Malo' ya mencionaba en 'La mudanza', canción de su último álbum, 'Debí tirar más fotos': "En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga". A su juicio, el cantante ha logrado que la variante dialectal boricua se popularice en toda Latinoamérica. Un ejemplo es la palabra 'jangueo', que proviene de la expresión en inglés 'hang out' (pasar el rato) y que se ha adoptado en países en los que hasta hace pocos años no era común. El investigador confesó no ser fanático de la música del reguetonero, pero destacó su liderazgo y poder de convocatoria.

"Es un genio del márketing", expresó durante la charla "La influencia del español de Puerto Rico: un torrente de creatividad y reivindicación", que tuvo lugar en el Pabellón Iberoamericano del evento literario más grande de la capital española. Feliú explicó que, en el ambiente político actual de Estados Unidos, crear y hablar en español "es un acto de resistencia". El experto mencionó que artistas como Ricky Martin y Daddy Yankee ya habían alcanzado la fama internacional en español, pero considera que lo logrado por el músico de 32 años no tiene precedentes. "Lo que más me interesa de Bad Bunny no es él, es lo que viene ahora", sostuvo Feliú, porque Benito Antonio "se ha apropiado" de la estética identitaria de la isla y también ha posicionado a Puerto Rico en el mapa de lo turístico, musical y político.