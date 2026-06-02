Era una reconocida lashista: Marisol Ramírez, víctima del accidente en Villa Nueva

Marisol es una de las ocho víctimas del fatal accidente ocurrido el pasado lunes 1 de junio en la colonia Villa Nueva.
La joven estaba acompañada de su cuñada, Evelyn Yasmín Irías Hernández, de 26 años, y ambas perdieron la vida en el hecho.
Los cuerpos de ambas serán velados en la iglesia Príncipe de Paz. Se conoció que Marisol era estilista profesional y especializada en pestañas (lashista), y trabajaba en el reconocido estudio Máscara Studio.
En el lugar del accidente funcionaban varios negocios, entre ellos una llantera, el dueño fue identificado como José Herrera.
Según relatos de familiares en el velorio, Marisol era madre de tres menores, uno de ellos de 14 años, quien sería el mayor. En redes sociales solía compartir momentos con sus hijos.
Sus clientas la recuerdan con mucho cariño. Estefany Caruso expresó: “Qué tristeza siento en mi corazón por su pérdida, fue mi lashista por varios años y mi íntima en las horas que compartíamos”.
“Son de esas personas que se conocen en poco tiempo y quedan marcadas. Justo el viernes me hizo mis pestañas y me fui tan feliz, solo me dijo que esperaba verme pronto”, “Qué pesar, mi lashista, la mejor. Marisol, quedé pendiente de llevarle un detalle”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus clientas.
El fatal accidente ocurrió el pasado lunes 1 de junio alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando una volqueta se estrelló contra varios negocios ubicados cerca de la terminal de buses de Villa Nueva.
En el lugar, un joven buscaba desesperadamente a su esposa y a su hermana. Minutos después se confirmó que ambas habían fallecido, tratándose de Marisol y Evelyn Yasmín Irías Hernández.
“Eran jóvenes tranquilas, trabajadoras, luchadoras”, manifestó un vecino de la familia. “Solo Dios puede dar fuerza en un momento como este”, añadió.