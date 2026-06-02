Una imagen que duele: el intenso rescate de la pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez

Tras varias horas de levantar escombros, cortar trozos de concreto y desenredar cable, la búsqueda frenética por encontrar a la menor, que acompañaba a su madre al momento del accidente, terminó, dejándonos una dolorosa imagen de su cuerpo rodeado por varios hombres que antes mantenían la esperanza de poder devolverla con vida a su madre.