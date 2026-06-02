Una imagen que duele: el intenso rescate de la pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez

El cansancio sobre los hombros, por la intensa jornada de rescate, culminó anoche con varios socorristas de distintas unidades cabizbajos y tristes al encontrar finalmente el cuerpo de la pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez, de 10 años. Las esperanzas de un milagro se esfumaron al ubicar su cuerpecito bajos los escombros.
Tras varias horas de levantar escombros, cortar trozos de concreto y desenredar cable, la búsqueda frenética por encontrar a la menor, que acompañaba a su madre al momento del accidente, terminó, dejándonos una dolorosa imagen de su cuerpo rodeado por varios hombres que antes mantenían la esperanza de poder devolverla con vida a su madre.
La pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez se convirtió en la víctima más joven del fatal accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva.
La búsqueda de la menor inició cuando tras el accidente una de las personas que resultó herida gritaba desde la ambulancia que buscaran a la niña. Mientras era atendida por paramédicos la joven insistía "la niña, la niña". Eran la 1 de la tarde.
Luego del rescate de las primeras víctimas, entre heridos y fallecidos, las autoridades procedieron a la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros, ya que al impactar la rastra contra los negocios, todo se derrumbó, paredes y techos se vinieron abajo sobre las personas presentes.
En las operaciones de rescate su pudo apreciar al menos un agente canino apoyando las labores de rastreo de víctimas. Cabe recordar que por algunos minutos la escena se volvió imposible, pues la volqueta se prendió en fuego al estrellarse.
En algún momento, entre labores de rescate y la multitud que se agolpó para buscar a familiares entre las víctimas, un socorristas pidió a la congregación mantenerse a distancia y guardar silencio.
Los socorristas necesitana silencio en medio del caos para tratar de escuchar si había alguna víctima pidiendo auxilio debajo de los escombros.
Las horas pasaban y a medida que se lograron rescatar los primeros cuerpos, el dolor entre familiares crecía. Hubo personas desmayadas entre la multitud al no encontrar con vida a su ser querido.
La búsqueda de los restos de la pequeña terminó alrededor de las 8 de la noche, siete horas después de la catástrofe, cuando finalmente fue ubicada, tras remover escombros y poder llegar hasta la volqueta cerca de donde se encontraba su cuerpo.
La intensa jornada culminó a altas horas de la noche con el rescate de la menor, la última de las víctimas, y un equipo de rescate agotado.
En la desgarradora escena, este martes -un día después de la tragedia-, solo permanecen algunos rastros de las pertenencias de las víctimas, entre ellos un tenis que podría ser de la pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez.