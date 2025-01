¡Como un profesional! Bad Bunny sorprende como presentador de noticias

“Tuve que aprender. Porque a veces me hacían preguntas que no sabía cómo responder. Me sorprendió lo poco que yo mismo sabía sobre la historia de mi país. Y ahí es donde surgió ese hambre de aprendizaje y educación porque soy como cualquier otro puertorriqueño. Vengo de escuelas públicas”, dijo el artista en inglés cuando se refirió a su álbum.