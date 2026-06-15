Condenan a 20 años de prisión a cuarto implicado en el asesinato de "El Pelón" Acosta

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este lunes que obtuvo una condena de 20 años de prisión contra Pedro Alexis Matamoros Sánchez, señalado como uno de los implicados en el asesinato del exalcalde del Distrito Central, Óscar “Pelón” Acosta, ocurrido en julio de 2019.
De acuerdo con la Fiscalía, Matamoros Sánchez aceptó su responsabilidad en el crimen y se sometió a un acuerdo de estricta conformidad, por lo que fue condenado por el delito de asesinato.
Con esta resolución, se convierte en la cuarta persona sentenciada por la muerte del exedil capitalino.
Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecieron que el ataque ocurrió el 4 de julio de 2019 en la colonia Miraflores Sur de Tegucigalpa, cuando Acosta se dirigió hacia su vivienda a bordo de una camioneta Toyota.
Tras un percance vial con un vehículo Nissan Sentra en el que se transportaban los atacantes, dos de ellos se acercaron al automóvil y le dispararon, causándole la muerte de forma inmediata.
Según el Ministerio Público, los responsables abandonaron el vehículo utilizado en el crimen y huyeron a pie del lugar.
Tras la admisión de culpabilidad de Matamoros Sánchez, el proceso judicial avanzó a la etapa de individualización de la pena. La Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa programó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 17 de junio de 2026 a la 1:45 de la tarde.