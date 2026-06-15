  1. Inicio
  2. · Honduras

Condenan a 20 años de prisión a cuarto implicado en el asesinato de "El Pelón" Acosta

El Ministerio Público obtuvo una condena de 20 años de prisión contra Pedro Alexis Matamoros Sánchez por el asesinato del exalcalde Óscar Acosta.​​​​​​

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 16:48
Condenan a 20 años de prisión a cuarto implicado en el asesinato de El Pelón Acosta

Roberto Acosta ( popularmente conocido como "El Pelón" Acosta) fue alcalde de Tegucigalpa entre los años 1994 y 1998.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este lunes que obtuvo una condena de 20 años de prisión contra Pedro Alexis Matamoros Sánchez, señalado como uno de los implicados en el asesinato del exalcalde del Distrito Central, Óscar “Pelón” Acosta, ocurrido en julio de 2019.

De acuerdo con la Fiscalía, Matamoros Sánchez aceptó su responsabilidad en el crimen y se sometió a un acuerdo de estricta conformidad, por lo que fue condenado por el delito de asesinato.

Con esta resolución, se convierte en la cuarta persona sentenciada por la muerte del exedil capitalino.

¿Jensy y Brian eran el objetivo de la masacre en SPS? Esto revelan las investigaciones

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecieron que el ataque ocurrió el 4 de julio de 2019 en la colonia Miraflores Sur de Tegucigalpa, cuando Acosta se dirigió hacia su vivienda a bordo de una camioneta Toyota.

¿Quiénes están detrás de la masacre en Yoro? Esto reveló la DPI

Tras un percance vial con un vehículo Nissan Sentra en el que se transportaban los atacantes, dos de ellos se acercaron al automóvil y le dispararon, causándole la muerte de forma inmediata.

Según el Ministerio Público, los responsables abandonaron el vehículo utilizado en el crimen y huyeron a pie del lugar.

Tras la admisión de culpabilidad de Matamoros Sánchez, el proceso judicial avanzó a la etapa de individualización de la pena. La Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa programó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 17 de junio de 2026 a la 1:45 de la tarde.​​​

Sobre el caso

¿Jensy y Brian eran el objetivo de la masacre en SPS? Esto revelan las investigaciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias