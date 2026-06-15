Condenan a 20 años de prisión a cuarto implicado en el asesinato de "El Pelón" Acosta

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este lunes que obtuvo una condena de 20 años de prisión contra Pedro Alexis Matamoros Sánchez, señalado como uno de los implicados en el asesinato del exalcalde del Distrito Central, Óscar “Pelón” Acosta, ocurrido en julio de 2019.

De acuerdo con la Fiscalía, Matamoros Sánchez aceptó su responsabilidad en el crimen y se sometió a un acuerdo de estricta conformidad, por lo que fue condenado por el delito de asesinato.

Con esta resolución, se convierte en la cuarta persona sentenciada por la muerte del exedil capitalino.