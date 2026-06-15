¿Jensy y Brian eran el objetivo de la masacre en SPS? Esto revelan las investigaciones

Tras el triple crimen se han manejado varias versiones. Incluso, familiares de una de las víctimas sostienen que estaba en el lugar equivocado. ¿Qué dicen las investigaciones preliminares de la Policía Nacional?
Una de las hipótesis que se maneja es que la galera donde funcionaba un taller y donde ocurrió el triple crimen también era utilizada como punto de venta de sustancias ilícitas. ¿Qué hacían estas tres personas en el lugar?
Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional apuntan a Brian Francisco Briones, de 28 años, y a Jensy Yulienth Leiva Romero como presuntos miembros de una estructura criminal. ¿Qué dicen las autoridades?
Fue el subcomisario Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, quien confirmó que se manejan varias líneas de investigación sobre el triple crimen.
“Esto apuntaría a que estos dos jóvenes, al menos dos de ellos, contando en este caso a la joven de 20 años y a un segundo, tendrían alguna vinculación con una estructura criminal, en este sentido con la estructura MS-13”, señaló el portavoz, refiriéndose a Jensy y Brian.
¿Quién era la tercera víctima y qué hacía en el lugar? Joshua Gerardo Bautista Hernández es la tercera víctima, pero sus familiares aseguran que él solo estaba en el taller porque estaba reparando su motocicleta y tenía previsto asistir a una competencia.
Las autoridades investigan si el taller donde se perpetró el crimen funcionaba como punto de distribución de drogas. “Es una información que se maneja como una de las líneas investigativas... que este sería supuestamente un punto de venta de estupefacientes”, dijo Valladares.
Las primeras investigaciones apuntan a que la Pandilla 18 fue la responsable de perpetrar el triple crimen y que todo se derivó de una disputa territorial ligada al tráfico de drogas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado la captura de ninguno de los implicados. Se conoció que los atacantes llegaron en una camioneta y vestían indumentaria policial.