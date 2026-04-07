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Confirman el regreso de Andy Serkis como Alfred en The Batman II

Andy Serkis finalmente podrá hacer un balance entre el rodaje de "El señor de los anillos: La caza de Gollum" y The Batman II, ambas previstas para estrenarse en 2027

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 11:18
Confirman el regreso de Andy Serkis como Alfred en The Batman II

El actor está con agenda apretada en 2026, con el rodaje de dos grandes producciones.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo apunta a que Andy Serkis podrá hacer un balance en su ajetreada agenda de director para volver a interpretar a Alfred en The Batman II.

¿Cuándo se estrena "La caza de Gollum", la nueva película de "El Señor de los Anillos"?

El actor está cada vez más cerca de estrenar "El señor de los anillos: La caza de Gollum", que significa el regreso de la saga derivada del universo literario de J.R.R. Tolkien, de la cual la última película fue "La batalla de los cinco ejércitos" (2014), la entrega final de la trilogía de "El hobbit".

Justamente este proyecto ponía en duda la aparición de Serkis en la nueva cinta de Matt Reeves, que tiene como protagonista a Robert Pattinson, pero según Deadline, Alfred Pennyworth volverá a ser interpretado por el británico.

"Estoy bastante seguro de que todo saldrá bien. Sí, estamos trabajando en ello, y creo que todo pinta bien", fueron las palabras del actor al ser consultado sobre The Batman II.

No obstante, Serkis no se unirá al rodaje desde su inicio en junio de este año, en Londres, sino que lo hará a finales de año.

Los estrenos

The Batman II se estrenará a inicios de octubre de 2027.

Por otra parte, el estreno de "El señor de los anillos: La caza de Gollum", que además de protagonizar también dirige, está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Actualmente Serkis está en la promoción de la la película animada "Rebelión en la granja", de la que es director.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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