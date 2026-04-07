Confirman el regreso de Andy Serkis como Alfred en The Batman II

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo apunta a que Andy Serkis podrá hacer un balance en su ajetreada agenda de director para volver a interpretar a Alfred en The Batman II .

El actor está cada vez más cerca de estrenar "El señor de los anillos: La caza de Gollum", que significa el regreso de la saga derivada del universo literario de J.R.R. Tolkien, de la cual la última película fue "La batalla de los cinco ejércitos" (2014), la entrega final de la trilogía de "El hobbit".

Justamente este proyecto ponía en duda la aparición de Serkis en la nueva cinta de Matt Reeves, que tiene como protagonista a Robert Pattinson, pero según Deadline, Alfred Pennyworth volverá a ser interpretado por el británico.

"Estoy bastante seguro de que todo saldrá bien. Sí, estamos trabajando en ello, y creo que todo pinta bien", fueron las palabras del actor al ser consultado sobre The Batman II.

No obstante, Serkis no se unirá al rodaje desde su inicio en junio de este año, en Londres, sino que lo hará a finales de año.