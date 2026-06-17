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"El Señor de los anillos": revelan reparto, fecha de estreno y trama de "La caza de Gollum"

Dirigida por Andy Serkis, la producción explorará uno de los episodios más misteriosos previos a los acontecimientos de "La comunidad del anillo"

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 11:26
El Señor de los anillos: revelan reparto, fecha de estreno y trama de La caza de Gollum

El filme estará dirigido por Andy Serkis, actor reconocido mundialmente por dar vida a Gollum mediante captura de movimiento.

 Foto: Shutterstock.

Londres, Inglaterra.- La Tierra Media volverá a la pantalla grande con "La caza de Gollum" (The Hunt for Gollum), la nueva película ambientada en el universo de "El Señor de los anillos" de la que recién se han obtenido nuevos detalles.

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Dirigida por Andy Serkis, quien retomará su papel como la icónica criatura obsesionada con el Anillo Único, la producción explorará uno de los episodios más intrigantes previos a los acontecimientos de "La comunidad del anillo".

La franquicia creada por J.R.R. Tolkien continúa expandiéndose con este proyecto que buscará profundizar en una historia apenas mencionada en las novelas y en las exitosas adaptaciones cinematográficas de principios de los años 2000.

El filme estará dirigido por Andy Serkis, actor reconocido mundialmente por dar vida a Gollum mediante captura de movimiento.

Además, contará con la participación de figuras clave detrás de la trilogía original, entre ellas Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, quienes volverán a involucrarse en la construcción de este nuevo capítulo de la Tierra Media.

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La historia se centrará en la búsqueda de Gollum emprendida por Aragorn. La misión surge luego de que Gandalf comenzara a sospechar sobre el verdadero origen del Anillo Único y la información que la criatura podría revelar a Sauron, una pieza clave en la lucha por el destino de la Tierra Media.

Entre los actores vinculados al proyecto figuran Ian McKellen, quien volvería a interpretar al mago Gandalf; Elijah Wood, recordado por su papel como Frodo Bolsón; y Lee Pace, quien retomaría el personaje del rey élfico Thranduil. También se ha informado sobre la incorporación de nuevos personajes que ampliarían el universo narrativo de la saga.

Precisamente, la inclusión de figuras inéditas ha generado debate entre los seguidores de Tolkien. Mientras algunos consideran que estas adiciones permitirán explorar rincones poco conocidos de la historia, otros temen que la película se aleje demasiado del material original que convirtió a "El Señor de los anillos" en una de las franquicias de fantasía más influyentes de todos los tiempos.

Por ahora, Warner Bros. ha fijado el estreno de "La caza de Gollum" para el 17 de diciembre de 2027.

¿Cuándo se estrena "La caza de Gollum", la nueva película de "El Señor de los Anillos"?

La fecha marcará el regreso de una película de acción real ambientada en la Tierra Media a los cines, reavivando la expectativa de millones de fanáticos que esperan volver a recorrer los escenarios, personajes y conflictos que hicieron historia en la gran pantalla.

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Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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