El homenaje de Portugal a Diogo Jota en Mundial 2026

Los jugadores de la selección de Portugal rinden homenaje en el Mundial de 2026 a su fallecido compañero Diogo Jota con una pulsera con el nombre del delantero que les ha regalado el primer ministro del país, Luís Montenegro. Aquí los datos de la tragedia que arrebató su vida y por lo que hoy le rinden homanaje.
La pulsera luce los colores verde y rojo de la bandera portuguesa, el símbolo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
Los nombres de todos los convocados por el seleccionador, el español Roberto Martínez, por un lado, mientras que por el otro se encuentra el de Jota.
"Es algo que todos llevamos", reveló este fin de semana Vitinha en una rueda de prensa en Miami (EE. UU.).
Las pulseras fueron un regalo del primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, quien se aseguró de que cumplieran con las normas para poder usarlas en el terreno de juego.
"Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", contó Vitinha.
Diogo Jota, exdelantero del Liverpool, falleció el pasado mes de julio a los 28 años en un accidente de tráfico en Zamora (España) junto a su hermano, el también futbolista André Silva.
El accidente del jugador ocurrió apenas dos semanas después de que Jota había unido su vida en matrimonio con su esposa, Rute Cardoso, quien ahora se despide de él tras su trágica muerte luego de sufrir un accidente
La familia que formó durante sus años de carrera como futbolista queda rota y en total dolor tras su muerte. Jota prometía un buen futuro hasta fuera de la cancha junto a su esposa, con quien iniciaba su vida de casados, y sus tres hijos, quienes quedan sin su padre. Ellos son su familia.
Deja atrás a su esposa, Rute Cardoso, y a sus tres hijos: Dinis, Duarte y una pequeña nacida a finales de 2024. Su grande y hermosa familia. En su homenaje, este 17 de junio, los padres de Diogo estaran presentes en el debut de Portugal contra Congo.
El recuerdo de Diogo ha estado muy presente en Portugal de cara a este Mundial y el presidente del país, António José Seguro, pidió a la selección que ganara el torneo en memoria de su antiguo compañero.
"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota". "El espíritu, la fuerza, el ejemplo de Diogo Jota es el +1 y será el +1 para siempre", declaró el técnico español en rueda de prensa el pasado mes de mayo.