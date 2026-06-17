Ataque armado deja dos mujeres muertas y tres hombres heridos en El Porvenir, Atlántida

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katerin Tatiana Oliva Bardales , de 19, ambas amas de casa y residentes de la zona.

El Porvenir, Atlántida.- Un violento ataque armado registrado la noche del martes en la colonia Montefresco , comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, dejó como saldo dos mujeres fallecidas y tres hombres gravemente heridos, según información de las autoridades locales.

De acuerdo con informes preliminares, las víctimas se encontraron dentro de una vivienda cuando varios individuos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas presentes.

En el hecho también resultaron heridos Leonardo Joel Flores, de 35 años; Germán Ramos, de 25; y Kevin Ordóñez, quienes fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados de inmediato al Hospital Atlántida de La Ceiba, donde recibieron atención médica especializada.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche, provocando alarma y consternación entre los habitantes del sector, quienes relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego antes de que los agresores huyeran del lugar.

Agentes de la Policía Nacional acordaron la escena para realizar las diligencias investigativas y el levantamiento de indicios que permitieron esclarecer el caso. Hasta ahora, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han informado sobre personas detenidas.