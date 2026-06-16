Katherine Carrasco denunció a su concuñado, Héctor Urbina, por violencia doméstica y él la mató

¿Cómo ocurrieron los hechos? El pasado fin de semana, Héctor tuvo una discusión con su pareja, quien además era cuñada de Katherine. Durante el altercado, presuntamente la agredió de gravedad, al igual que a su hijo, por lo que ambos fueron trasladados a un centro asistencial. Posteriormente, Katherine habría presentado una denuncia en su contra.