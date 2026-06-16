Katherine Carrasco denunció a su concuñado, Héctor Urbina, por violencia doméstica y él la mató

Familiares de Katherine Carrasco la despiden este día con profundo dolor. Su madre lamentó que su hija perdiera la vida tras intervenir en un problema de pareja.
Katherine Carrasco Rodríguez, de 30 años, mantenía una relación con el hermano de la pareja del hombre que la asesinó. Es decir, era concuñada de Héctor Urbina, señalado como el responsable del crimen.
¿Cómo ocurrieron los hechos? El pasado fin de semana, Héctor tuvo una discusión con su pareja, quien además era cuñada de Katherine. Durante el altercado, presuntamente la agredió de gravedad, al igual que a su hijo, por lo que ambos fueron trasladados a un centro asistencial. Posteriormente, Katherine habría presentado una denuncia en su contra.
Héctor estuvo detenido durante 24 horas, pero al recuperar su libertad buscó a Katherine. La encontró en su vivienda y fue allí donde presuntamente le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
Tras asesinar a su concuñada y dejar gravemente heridos a su pareja y a su hijo, Héctor Urbina fue hallado sin vida en Marcovia, Choluteca, donde ocurrieron los hechos. De forma preliminar, se presume que se disparó en la cabeza.
Familiares de Katherine ya le dan el último adiós. Su madre, muy afectada, aseguró que nunca tuvieron problemas con Urbina y que incluso mantenían una buena relación.
"Nosotros no teníamos problemas con él. No sé por qué hizo eso con mi hija, que era tan humilde; ella no se metía con nadie. Más bien ella se llevaba bien con él. No sé por qué hizo eso", expresó la señora en declaraciones a Metro TV.
La madre de Katherine contó que su hija era quien aconsejaba a la pareja cuando atravesaban dificultades en su relación.
"Nosotros no somos familia de él; la mujer de él era cuñada de mi hija. Yo nunca pensé que le iba a hacer eso a mi hija", confesó la madre de la víctima.
La familia atraviesa una verdadera tragedia. Mientras dan el último adiós a Katherine, también permanecen en zozobra por el estado de salud de otros dos familiares que continúan hospitalizados de gravedad.