"Te amo, princesa": Héctor derrochaba amor, pero dejó gravemente heridos a su pareja e hijo

Las redes sociales pueden mostrar una realidad muy distinta a la que ocurre puertas adentro. Ese parece ser el caso de la familia de Héctor Urbina, quien golpeó gravemente a su pareja y a su hijo, posteriormente asesinó a su concuñada y después fue hallado sin vida.
La pareja de Héctor Urbina permanece ingresada en el Hospital Escuela, al igual que su pequeño hijo de aproximadamente tres años. Ambos sufrieron heridas de gravedad tras la agresión que, según las investigaciones preliminares, les habría provocado el hombre que constantemente les expresaba su amor en redes sociales.
Lo llamativo es que Urbina realizó varias publicaciones en las que manifestaba cariño tanto hacia su hijo como hacia su pareja. En su cuenta de Facebook aparecen numerosas fotografías familiares en las que los tres aparecen juntos.
La esposa de Urbina fue identificada como Kimberly Fabiola Casco, de 25 años. Según se conoció, ingresó el pasado 14 de junio alrededor de las 2:00 de la madrugada a la emergencia del Hospital General del Sur con diagnóstico de politraumatismo, sospecha de fractura de base de cráneo, trauma abdominal y fractura de tabique, de acuerdo con información divulgada por Metro TV.
Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven fue trasladada posteriormente al Hospital Escuela, donde permanece bajo atención especializada en el área de neurocirugía.
Hasta el momento se desconoce si las lesiones fueron causadas únicamente por golpes o si se utilizó algún objeto contundente. De igual manera, se informó que el menor de tres años presentaba un diagnóstico similar, incluyendo trauma craneal.
El niño permanece hospitalizado en el Hospital Materno Infantil debido a la gravedad de las lesiones. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de junio.
"Siempre me preguntaba por qué el mar es tan salado; pues porque todo lo dulce se lo llevó mi bombón. Te amo, princesa", escribió Héctor Urbina en una de sus publicaciones en redes sociales.
El cuerpo del hombre fue hallado sin vida en el interior de una vivienda. De acuerdo con la información disponible, estuvo detenido durante 24 horas, pero tras recuperar su libertad buscó a su concuñada y la asesinó de barios impactos de bala.
La víctima fue identificada como Katherine Carrasco, quien era cuñada de Kimberly Casco, la joven que continúa hospitalizada.