"Te amo, princesa": Héctor derrochaba amor, pero dejó gravemente heridos a su pareja e hijo

La esposa de Urbina fue identificada como Kimberly Fabiola Casco, de 25 años. Según se conoció, ingresó el pasado 14 de junio alrededor de las 2:00 de la madrugada a la emergencia del Hospital General del Sur con diagnóstico de politraumatismo, sospecha de fractura de base de cráneo, trauma abdominal y fractura de tabique, de acuerdo con información divulgada por Metro TV.