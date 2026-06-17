Yaritza Murillo, víctima de atentado en el que también murió su amiga en El Porvenir

La noche del reciente martes 16 de junio se registró un nuevo atentado que dejó como saldo dos jóvenes muertas y varios heridos en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, en Atlántida. Una de las víctimas fue identificada como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de tan solo 20 años de edad. ¿Quién era? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, al atentado se registró frente la casa de una de las víctimas mortales, donde se encontraban 13 personas; 11 varones y dos féminas.
Tres desconocidos a bordo de motocicletas sorprendieron a los jóvenes que se encontraban departiendo. Sin mediar palabras comenzaron a dispararles.
Producto del ataque armado, perdió la vida Yaritza Murillo, una joven madre y ama de casa, a quien recuerdan como una persona leal. En el atentado también falleció su amiga, identificada como Katerin Tatiana Oliva Bardales, de 19 años.
Entre los hombres que resultaron heridos están Leonardo Joel Flores, de 35 años; German Ramos, de 25; y Kevin Ordóñez, quienes sobrevivieron a la balacera. Todos ellos fueron trasladados a un centro asistencial para que recibieran atención médica.
Tras el violento crimen, las autoridades fueron alertadas, por lo que agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las respectivas indagaciones.
Un agente confirmó que las jóvenes que fallecieron no tenían ningún parentesco familiar, sino que únicamente las unía el lazo de la amistad.
El vocero policial de la zona agregó que todavía no cuentan con un móvil preliminar sobre el atentado, sin embargo, señaló que iniciaron las investigaciones con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del atentado, quienes se dieron a la fuga.
La muerte de las dos jóvenes ha causado gran consternación en la comunidad. A la escena llegaron algunos de sus familiares, quienes se encuentras devastados por la tragedia.
A Yaritza, sus allegados la recuerdan como una persona leal. Su fallecimiento generó mucho pesar, especialmente porque deja a una niña.
Familiares y amistades de Yaritza lamentaron su partida a través de redes sociales. "¡Mi niña, no! Qué dolor tan inmenso, que ni puedo explicarlo. Tu muerte nos ha destrozado. Se me viene a la mente tu risa, tu voz", escribió una de sus amigas en Facebook. "Ver a un familiar tirado en el suelo... en Honduras la vida de las mujeres no vale nada (...) Mi sobrina era una niña humilde, educada y que tenía una vida por delante", expresó una de sus tías.
Familiares de los fallecidos pide a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre los perpetradores de este crimen, para que no quede en la impunidad. La comunidad también se unió al llamado de justicia.