Yaritza Murillo, víctima de atentado en el que también murió su amiga en El Porvenir

Familiares y amistades de Yaritza lamentaron su partida a través de redes sociales. "¡Mi niña, no! Qué dolor tan inmenso, que ni puedo explicarlo. Tu muerte nos ha destrozado. Se me viene a la mente tu risa, tu voz", escribió una de sus amigas en Facebook. "Ver a un familiar tirado en el suelo... en Honduras la vida de las mujeres no vale nada (...) Mi sobrina era una niña humilde, educada y que tenía una vida por delante", expresó una de sus tías.