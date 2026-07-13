¡Vuelve Freddy Krueger! Confirman nuevo filme de "Pesadilla en la calle del infierno"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Paramount Pictures cerró un acuerdo para producir una nueva película de "Pesadilla en la calle del infierno", según reveló The Hollywood Reporter. El estudio adquirió los derechos estadounidenses del guion original de la cinta de 1984, escrita y dirigida por Wes Craven, y desarrollará el proyecto bajo su etiqueta de terror recién estrenada, Paramount Primal. La noticia marca el retorno de Freddy Krueger a la gran pantalla después de 16 años de ausencia, un vacío provocado en gran medida por complicaciones legales en torno a la propiedad de la franquicia. Esa situación cambió en 2019, cuando la legislación de derechos de autor permitió que la herencia de Craven recuperara el control del guion original, un proceso conducido por el abogado y productor Marc Toberoff, quien también intervino en la recuperación de los derechos de "Viernes 13".

Según lo reportado, el acuerdo con Paramount involucra directamente a la viuda del cineasta, Iya Labunka, y a su hijo, Jonathan Craven, ambos al frente del patrimonio artístico del director. Los dos participarán como productores del nuevo filme junto a Toberoff, mientras que J.D. Lifshitz y Raphael Margules, responsables del sello Paramount Primal, ejercerán como productores ejecutivos. "Esperamos llevar el universo de 'Pesadilla en la calle del infierno' de Wes Craven a una nueva generación de seguidores plenamente comprometidos", declaró Labunka en un comunicado citado por el medio estadounidense. "Sabemos que Wes habría estado encantado de ver cómo el cine de terror finalmente ocupa el lugar que merece dentro del canon cultural. No podemos esperar a que todos nos sentemos juntos en una sala oscura, la fogata de nuestros días, mientras se despliega el siguiente capítulo de esta historia", continuó.

Por ahora no se han revelado detalles sobre la trama, el reparto ni la fecha de estreno. La descripción oficial del proyecto lo define únicamente como una historia "ambientada en el universo de 'Pesadilla en la calle del infierno', basada en el guion original", una fórmula que deja abierta la posibilidad de un relato inédito construido a partir de elementos de la primera entrega, sin recurrir directamente a los siete títulos posteriores ni al remake de 2010. Paramount Primal es el nombre definitivo de la división que Lifshitz y Margules venían gestando desde hace tiempo, tras haber mantenido previamente un acuerdo de producción con New Line Cinema, el estudio que originó la saga en 1984 y que ganó el apodo de "la casa que construyó Freddy". La nueva etiqueta busca asociarse tanto con cineastas emergentes como consolidados para desarrollar producciones de presupuesto moderado en géneros como el terror, la comedia, la acción y la ciencia ficción realista, según la descripción difundida por el propio estudio. Vale mencionar que New Line, actualmente bajo el paraguas de Warner Bros., conserva los derechos internacionales de la franquicia, un detalle que cobra relevancia ante el proceso de fusión que atraviesan ambos estudios y que podría redefinir en el futuro cómo se distribuye esta nueva entrega fuera de Estados Unidos.