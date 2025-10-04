La saga "Destino final" suma un nuevo director: Michiel Blanchart tomará el relevo en 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta belga Michiel Blanchart ha sido elegido para dirigir la próxima película de la saga Final Destination, producida por New Line Cinema. La cinta, aún sin título oficial, continuará la historia tras el éxito de Final Destination: Bloodlines y marcará el debut en inglés del realizador.
Según fuentes cercanas a la producción, el acuerdo con Blanchart se encuentra en fase de cierre tras una búsqueda breve pero intensa. El proyecto se perfila como una de las prioridades del estudio, especialmente después de que Bloodlines se convirtiera en la entrega más taquillera de la franquicia, con una recaudación mundial de más de 314 millones de dólares desde su estreno en mayo.
Un nuevo capítulo para una saga de culto del terror
Final Destination: Bloodlines, dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, lideró la taquilla global y revitalizó una serie con más de dos décadas de historia. Ambos directores han decidido no regresar para esta nueva etapa, cuyo guion será escrito por Lori Evans Taylor, coautora de Bloodlines, junto a Gary Busick.
La producción estará nuevamente a cargo de Craig Perry, figura habitual de la saga, y de Sheila Hanahan Taylor. También participan Jon Watts y Dianne McGunigle, junto con Toby Emmerich, mientras que Warren Zide ejercerá como productor ejecutivo.
Desde su primera entrega en el año 2000, Final Destination se ha consolidado como una de las franquicias más rentables de New Line, acumulando más de 1.000 millones de dólares en taquilla global.