La saga "Destino final" suma un nuevo director: Michiel Blanchart tomará el relevo en 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta belga Michiel Blanchart ha sido elegido para dirigir la próxima película de la saga Final Destination, producida por New Line Cinema. La cinta, aún sin título oficial, continuará la historia tras el éxito de Final Destination: Bloodlines y marcará el debut en inglés del realizador.

Según fuentes cercanas a la producción, el acuerdo con Blanchart se encuentra en fase de cierre tras una búsqueda breve pero intensa. El proyecto se perfila como una de las prioridades del estudio, especialmente después de que Bloodlines se convirtiera en la entrega más taquillera de la franquicia, con una recaudación mundial de más de 314 millones de dólares desde su estreno en mayo.