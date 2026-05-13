Crystal Lake, la serie precuela del clásico "Viernes 13", ya tiene fecha de estreno

Texas, Estados Unidos.- Los fanáticos del horror clásico finalmente tienen noticias sobre uno de los proyectos más esperados de la franquicia "Viernes 13".

La serie precuela Crystal Lake, desarrollada por A24 para Peacock, ya tiene fecha de estreno confirmada: llegará el próximo 15 de octubre de 2026. La producción marcará el regreso del universo de "Viernes 13" a la pantalla, pero con un enfoque distinto al de las películas originales. En lugar de centrarse en Jason Voorhees como el asesino enmascarado que aterrorizó generaciones, la historia explorará los acontecimientos previos a la tragedia de Camp Crystal Lake y profundizará en los orígenes de la familia Voorhees.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es que pondrá el foco en Pamela Voorhees, la madre de Jason, personaje que será interpretado por Linda Cardellini. Mientras tanto, el joven Jason será interpretado por Callum Vinson. Además del regreso al icónico campamento, la producción buscará recuperar el tono oscuro y paranoico de los thrillers de los años 70. Brad Caleb Kane, showrunner del proyecto y también involucrado en It: Welcome to Derry, adelantó que la serie mantendrá el gore y las muertes brutales características de la saga, aunque con una narrativa más psicológica y emocional. El elenco también incluye a William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom, quienes formarán parte de esta nueva visión del universo de Viernes 13.