The Gilded Age temporada 4: HBO confirma fecha de estreno y primeros detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cadena estadounidense fijó fecha para el regreso de The Gilded Age. La cuarta entrega del drama de época se estrenará el domingo 1 de noviembre a las 9:00 de la noche, horario del este y del Pacífico, y podrá verse también a través de la plataforma HBO Max. El anuncio llegó acompañado de un adelanto de minuto y medio en el que Carrie Coon, en su papel de Bertha Russell, marca el tono de lo que viene para su personaje.

"Estamos siendo realmente puestos a prueba, debemos luchar con todas las herramientas que tenemos. Nadie tiene todo el poder todo el tiempo", dice la actriz en el fragmento difundido por la cadena.

La producción, escrita y creada por Julian Fellowes, el mismo responsable de Downton Abbey, constará de ocho capítulos, según confirmaron distintos medios especializados. Salli Richardson-Whitfield dirigió tres de los ocho episodios de esta nueva tanda. El punto de partida de la temporada retoma la crisis matrimonial entre George y Bertha Russell, que quedó expuesta en el final de la tercera entrega. Morgan Spector, quien interpreta a George, describió el estado de la relación entre ambos personajes en declaraciones recogidas por Just Jared. "Un buen matrimonio que en realidad es bastante equitativo para la época, igualitario, con una comunicación sana y todo eso. Todo eso se ha roto y se ha perdido", explicó el actor sobre el vínculo entre los Russell.