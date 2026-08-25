The Gilded Age temporada 4: HBO confirma fecha de estreno y primeros detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cadena estadounidense fijó fecha para el regreso de The Gilded Age.
La cuarta entrega del drama de época se estrenará el domingo 1 de noviembre a las 9:00 de la noche, horario del este y del Pacífico, y podrá verse también a través de la plataforma HBO Max.
El anuncio llegó acompañado de un adelanto de minuto y medio en el que Carrie Coon, en su papel de Bertha Russell, marca el tono de lo que viene para su personaje.
"Estamos siendo realmente puestos a prueba, debemos luchar con todas las herramientas que tenemos. Nadie tiene todo el poder todo el tiempo", dice la actriz en el fragmento difundido por la cadena.
La producción, escrita y creada por Julian Fellowes, el mismo responsable de Downton Abbey, constará de ocho capítulos, según confirmaron distintos medios especializados. Salli Richardson-Whitfield dirigió tres de los ocho episodios de esta nueva tanda.
El punto de partida de la temporada retoma la crisis matrimonial entre George y Bertha Russell, que quedó expuesta en el final de la tercera entrega.
Morgan Spector, quien interpreta a George, describió el estado de la relación entre ambos personajes en declaraciones recogidas por Just Jared.
"Un buen matrimonio que en realidad es bastante equitativo para la época, igualitario, con una comunicación sana y todo eso. Todo eso se ha roto y se ha perdido", explicó el actor sobre el vínculo entre los Russell.
Según la sinopsis oficial difundida por HBO, Russell transformó a la sociedad neoyorquina a un costo alto, y ahora su familia deberá enfrentar las consecuencias de esas decisiones.
Mientras tanto, Agnes van Rhijn, interpretada por Christine Baranski, aprovechará una oportunidad para recuperar su posición social. Marian Brook, a cargo de Louisa Jacobson, buscará trazar un camino propio, y Peggy Scott, papel de Denée Benton, intentará ganarse la aceptación de su futura familia política.
Sobre el rumbo de la pareja protagónica, Coon adelantó que su personaje no está dispuesta a resignarse. En una entrevista con TVLine, Morgan Spector se mostró optimista respecto al reencuentro de George y Bertha.
"Como sabemos lo buena que puede ser esta pareja juntos, resultaría realmente fascinante verlos pasar una temporada intentando encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro", señaló el actor.
El elenco principal repite con Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Louisa Jacobson, Denée Benton, Morgan Spector, Taissa Farmiga y Harry Richardson. A ellos se suman como personajes regulares Jordan Donica, en el papel de William Kirkland, y Ashlie Atkinson. La cuarta temporada además incorpora a Dennis Haysbert, Taylor Trensch, James Scully, Maggie Kuntz, Neal Huff y Bonnie Milligan en nuevos roles.
Producida por HBO en colaboración con Universal Television, la serie llega a esta entrega tras poco más de un año de espera desde el cierre de su tercera temporada.
La cita queda marcada para el 1 de noviembre, apenas unas semanas antes de Acción de Gracias en Estados Unidos.