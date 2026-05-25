HBO muestra a Dominic McLaughlin como Harry Potter en su primer tráiler de la serie

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO ha difundido un nuevo tráiler compilatorio de sus próximos estrenos en el que aparecen las primeras imágenes del actor escocés Dominic McLaughlin, de 12 años, interpretando a Harry Potter en la nueva adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling.
En las imágenes, el joven mago recorre el andén nueve y tres cuartos, disputa un partido de Quidditch y recibe de manos del fabricante de varitas Ollivander una frase que anticipa su destino: "Creo que podemos esperar grandes cosas de ti.
"La serie, que llega década y media después del cierre de la saga cinematográfica original, se presenta como una adaptación más fiel a los libros que la versión protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.
Su estreno está previsto para el día de Navidad en HBO Max, con un reparto que incluye a John Lithgow como Dumbledore y Nick Frost en el papel de Hagrid.Sin embargo, la producción arrastra un número creciente de contratiempos.
La actriz elegida para interpretar a Ginny Weasley ha abandonado el proyecto, se han registrado robos en el departamento de utilería y el director de las películas originales, Chris Columbus, ha manifestado públicamente que no respalda la iniciativa.
El caso más grave involucra a Paapa Essiedu, elegido para encarnar a Severus Snape, quien ha denunciado amenazas de muerte y ataques racistas por parte de usuarios que rechazan que un actor negro interprete al personaje.
Warner Bros. también se ha visto obligada a intervenir ante denuncias de acoso entre miembros del reparto, tanto adultos como menores, con advertencias de expulsión inmediata para quienes incumplan las normas de conducta. El tráiler también incluye imágenes de la cuarta temporada de The Gilded Age y de la tercera entrega de House of the Dragon.