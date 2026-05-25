HBO muestra a Dominic McLaughlin como Harry Potter en su primer tráiler de la serie

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO ha difundido un nuevo tráiler compilatorio de sus próximos estrenos en el que aparecen las primeras imágenes del actor escocés Dominic McLaughlin , de 12 años, interpretando a Harry Potter en la nueva adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling.

En las imágenes, el joven mago recorre el andén nueve y tres cuartos, disputa un partido de Quidditch y recibe de manos del fabricante de varitas Ollivander una frase que anticipa su destino: "Creo que podemos esperar grandes cosas de ti.

"La serie, que llega década y media después del cierre de la saga cinematográfica original, se presenta como una adaptación más fiel a los libros que la versión protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

Su estreno está previsto para el día de Navidad en HBO Max, con un reparto que incluye a John Lithgow como Dumbledore y Nick Frost en el papel de Hagrid.Sin embargo, la producción arrastra un número creciente de contratiempos.

La actriz elegida para interpretar a Ginny Weasley ha abandonado el proyecto, se han registrado robos en el departamento de utilería y el director de las películas originales, Chris Columbus, ha manifestado públicamente que no respalda la iniciativa.