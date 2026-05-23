"La dama del armiño", la última vez de Pedro Alonso como Berlín

Hace casi una década, Pedro Alonso estaba en México cuando recibió un correo, vio el nombre del personaje y sintió una conexión inmediata. Casi diez años después, el inicio se convierte en final y el actor cierra para siempre el ciclo de "Berlín".
A lo largo de cinco temporadas de "La casa de papel", emitidas entre 2017 y 2021, Pedro Alonso exploró las posibilidades de su personaje, algo que lo llevó a sorprenderse en cada paso transitado al lado de Berlín.
Dos años después, en 2023, volvió con su personaje pero desde una perspectiva más íntima, algo que le renovó las energías para seguir profundizando en los orígenes y motivaciones de su personaje. "Berlín y las joyas de París" sería así la primera temporada del spin-off de "La casa de papel".
Ahora, Netflix estrenó la segunda temporada bajo el título de "Berlín y la dama del armiño", el último gran robo que hará el personaje.
"La dama del armiño" marca el adiós definitivo de Pedro Alonso en su papel, una decisión que ha tomado muy conscientemente.
El actor dijo a la revista GQ que su decisión de parar como Berlín ha sido muy intuitiva, tras una última temporada muy exigente, sintió que era el momento de soltar al personaje que más ha marcado su trayectoria.
El actor expresó que quería "despedirme de Berlín con alegría, con el agradecimiento de un ciclo que me ha tenido con la boca abierta muchas veces".
El actor sostiene su agradecimiento a los creadores de la serie: Álex Pina y Esther Martínez Lobato, y la oportunidad que le dieron de volar con este personaje que había muerto en la última temporada de "La casa de papel", y el reto de visitar el pasado de Berlín para trazar su humanidad.
El actor recuerda su experiencia en la serie como un "pelotazo de fama" para el que nadie se prepara, pero que dentro de todo ha sabido cuidarse.
Y define a Berlín como la "lámpara de Aladín" de su vida. Explica que pasó de ser un actor español de clase media que se había "comido mucho polvo" a vivir una realidad que parecía de "ciencia ficción" gracias al éxito global de la franquicia.
A pesar del enorme cariño que le profesa por lo que le ha aportado, Pedro Alonso mantiene una mirada muy crítica sobre el ladrón, definiéndolo abiertamente como un hombre "absolutamente impresentable, tóxico y manipulador".
“Doy las gracias y, ahora, siento como ese viento en la cara ante lo desconocido, ante lo que pueda pasar, y ese miedo me parece bueno”, dice el actor sobre el cierre de este ciclo.