Netflix cancela "Dulces magnolias" tras cinco temporadas en el aire

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix confirmó la cancelación de "Dulces magnolias" después de cinco temporadas, poniendo fin a una de sus producciones más constantes de los últimos seis años sin ofrecerle a la audiencia un desenlace pensado como cierre definitivo. La decisión llega tres meses después del estreno de la quinta temporada y se produce después de que la audiencia de la serie, tanto a nivel global como en Estados Unidos, cayera durante las temporadas cuarta y quinta. El medio especializado Deadline reveló la noticia y horas más tarde el propio equipo de la ficción la dio por confirmada. La serie, ambientada en el pueblo ficticio de Serenity, en Carolina del Sur, sigue a tres amigas de toda la vida que se sostienen mutuamente entre los altibajos del amor, el trabajo y la familia.

JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley encabezaron el elenco desde el primer episodio, estrenado en mayo de 2020, hasta el cierre de este ciclo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Deadline, la determinación se tomó a último momento, con las opciones de contratación del elenco venciendo un jueves por la noche, la misma jornada en que se dio luz verde a un nuevo proyecto de la productora. La cancelación se hizo pública al día siguiente.

Una audiencia que ya no alcanzaba

La quinta temporada, estrenada el 11 de junio con diez episodios, sumó 2.8 millones de visualizaciones en su primera semana en pantalla, una cifra 30 por ciento menor a la que había registrado el arranque de la cuarta entrega. Ese número subió a 3.5 millones durante la segunda semana completa, antes de que el título saliera del top 10 global de Netflix tras solo tres semanas dentro de esa lista. Producida con un presupuesto modesto, la serie logró sostener cincuenta episodios en cinco años gracias a un público leal, aunque nunca llegó a ubicarse entre los grandes fenómenos de la plataforma. Netflix, además, no encargó con anticipación la sala de guionistas para una posible sexta temporada, un paso que sí suele dar cuando planea continuar con sus series ya establecidas.

Las palabras de despedida

La cuenta oficial de Instagram de la serie fue la encargada de comunicar el cierre a los seguidores. En el mensaje, el equipo escribió que "toda gran aventura debe llegar a su final, y aquí, queridos amigos, es donde termina la nuestra", agregando que la historia "ya está completa, con cinco temporadas disponibles en Netflix".

Instagram

La showrunner Sheryl J. Anderson, responsable del desarrollo de la serie basada en las novelas de Sherryl Woods, había sido consultada meses atrás por Deadline sobre si el cierre de temporada estaba pensado también como un posible final de serie. Anderson respondió que consideraba que algunos de los cabos sueltos eran bastante importantes, aunque, más allá del ritual de cerrar cada temporada con un brindis, el equipo siempre buscó darle a la audiencia un equilibrio entre la tensión de las preguntas abiertas.

Ese equilibrio quedó, finalmente, sin resolverse del todo. La quinta temporada dejó relaciones en pausa, reconciliaciones pendientes y al menos un romance recién insinuado, sin que la producción tuviera oportunidad de retomarlos en pantalla.

Nuevos comienzos