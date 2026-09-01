Netflix estrenará documental de tres partes sobre Matthew Perry

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix anunció este martes que estrenará The One About Matthew Perry, una serie documental de tres capítulos dedicada a la vida y la carrera del actor, recordado principalmente por su papel de Chandler Bing en Friends.

La producción llegará a la plataforma el 27 de octubre, un día antes de que se cumplan tres años de su fallecimiento.

El proyecto está dirigido por Mary Robertson, ganadora de un premio Emmy por su trabajo en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, y fue producido bajo su compañía Maxine Productions, sello que forma parte de Sony Pictures Television.

Según la descripción oficial compartida por Netflix, la serie busca revelar "al verdadero Matthew Perry, generoso, divertido, vulnerable, más grande que la vida", además de repasar "las batallas que libró para convertirse en el hombre detrás del ícono".

La compañía adelantó que se trata de un registro construido a partir de testimonios cercanos, entre ellos el de Mia Perry Bowick, hermana del actor, quien participa por primera vez en un proyecto de este tipo. También aparecerán amigos de toda la vida del intérprete y colaboradores creativos que compartieron distintas etapas de su trayectoria.

Netflix precisó además que la serie incluirá fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry, material que según la plataforma ofrecerá una mirada más personal sobre el actor, alejada de la imagen pública que construyó durante años frente a las cámaras.

En un comunicado, la directora Mary Robertson explicó los motivos detrás del proyecto. "Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestra época", señaló.

"A través de sus muchas películas, actuaciones en televisión y teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo reír a millones de personas, las conectó y las hizo sentir un poco menos solas. También nos dio mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos hacer esta serie, para que quienes conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública".

Por su parte, Mia Perry Bowick, psicoterapeuta licenciada, escritora y conferencista, compartió sus razones para participar en el documental a través de declaraciones difundidas por Tudum, el sitio editorial de Netflix.

"Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción", expresó.

La hermana del actor añadió que su vínculo con él marcó buena parte de su camino personal y profesional.

"Como su hermana, él moldeó a la persona que soy hoy, y el trabajo al que he dedicado mi vida. Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte querido.

Espero que esta serie le dé a todos los que lo amaron, ya sea de cerca o desde lejos, una apreciación más profunda de quién fue realmente, y del legado que deja".

Perry murió el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles, a los 54 años. Según determinó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento como factor contribuyente.

El actor había hablado públicamente sobre su lucha contra las adicciones durante buena parte de su carrera y detalló esa etapa de su vida en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicado en 2022.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado si otros integrantes del elenco original de Friends, como Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer, formarán parte del documental.

La plataforma tampoco ha revelado más nombres del círculo cercano de Perry que aparecerán en los tres episodios.

Con este estreno, la producción se convertirá en el primer documental extenso dedicado por completo a la figura del actor, en momentos en que su legado sigue vigente entre generaciones de espectadores que descubren Friends por primera vez.