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Guiones de Friends y arte de Banksy: la herencia de Matthew Perry en subasta

Guiones originales de Friends, obras de Banksy y un premio SAG del actor saldrán a subasta el 5 de junio en beneficio de su fundación contra adicciones

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 15:17
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Una colección de guiones de Friends, obras de artistas como Banksy o un premio del Sindicato de Actores de Hollywood, pertenecientes a la colección personal de Matthew Perry saldrán a la venta en una subasta benéfica que se celebrará el 5 de junio.

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Las ganancias recaudadas por Heritage Auction se destinarán a la Fundación Matthew Perry, una organización sin fines de lucro creada tras la muerte del actor dedicada a ayudar a personas a superar sus adicciones:

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"Es una manera poderosa de que su legado perdure y de unir a la gente en apoyo de algo que le importaba profundamente", afirmó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions en un comunicado.

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Perry luchó contra las adicciones gran parte de su vida y en octubre de 2023 fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad. El informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

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"Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio", afirmó Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry.

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"Esta subasta impulsa el trabajo de la Fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad", añadió.

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La venta contempla una colección de 26 guiones de Friends con episodios como The One With Ross's Tan, The One Where Joey Speaks French y el final de la serie de dos partes, The Last One.

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También un guion del episodio piloto de Friends, cuando el proyecto tenía el título provisional de Six of One, y otro de Friends: The Last One, Part I, ambos firmados por el elenco conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, y donados por Warner Bros.

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La venta incluye el premio que el Sindicato de Actores le otorgó al ensamble de Friends en 1995, así como 13 premios y objetos de colección del actor.

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Entre los 130 lotes disponibles también destacan dos obras de arte como las del británico Banksy: "Niña con globo" (2005) y "Nola (Lluvia gris)" (2008).

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El sitio web de la subasta abrió sus pujas el martes, de forma anticipada a la venta en vivo y en línea que se celebrará el 5 de junio en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Dallas.

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Los artículos estarán expuestos en Beverly Hills del 18 al 29 de mayo.

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