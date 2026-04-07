La "Reina de la Ketamina" encarará su sentencia por la muerte de Matthew Perry

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jasveen Sangha , conocida como la 'Reina de la Ketamina' , comparecerá este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en California para recibir su sentencia como principal acusada de la muerte de la estrella de 'Friends' Matthew Perry , en octubre de 2023.

La 'Reina de la Ketamina' enfrenta una pena máxima de veinte años de prisión por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, otra de hasta diez años de cárcel por cada cargo de distribución de ketamina y una más de hasta 15 años de privación de la libertad por la distribución de esta droga con resultado de muerte.

En un acuerdo con las autoridades de Los Ángeles, Sangha de 42 años, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de cinco cargos por la distribución de la droga que acabó con la vida del actor estadounidense el 28 de octubre de 2023.

Estos fueron tres por distribución de ketamina, uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y otro más por almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.