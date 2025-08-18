"Reina de la Ketamina", mujer ligada a la muerte de Matthew Perry, se declara culpable

California, Estados Unidos.- Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable de suministrar la sustancia que le habría provocado una sobredosis y su muerte al actor Matthew Perry en octubre de 2023. Según informaron los fiscales, Sangha, que es una de las cinco personas ligadas a la muerte del protagonista de "Friends", ahora evitará ir a juicio. La oficina del fiscal de distrito central de California señala a Sangha como la suministradora de la droga que provocó la muerte a Perry. La mujer de 42 años podría enfrentar hasta 65 años de prisión por un total de cinco cargos federales.

La fiscalía detalló que Sangha entró en contacto con Perry a través de Erik Fleming, amigo del actor, y su asistente personal, Kenneth Iwamasa. Fleming, en mensajes recuperados por los investigadores, describió la sustancia diciendo que era "asombrosa" y recordó: "solo trata con famosos y gente adinerada. Si no fuera buena, perdería a su clientela". El acuerdo indica que la mujer admitió su responsabilidad en un cargo por mantener un local asociado al tráfico de drogas, tres cargos más por distribución de ketamina y uno por distribución que resultó en muerte o lesiones graves.

Cinco acusados se declararon culpables

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa. Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado. El Departamento de Justicia acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.