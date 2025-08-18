  1. Inicio
"Reina de la Ketamina", mujer ligada a la muerte de Matthew Perry, se declara culpable

Jasveen Sangha se declaró culpable de haber sido la responsable de suministrar la droga que provocó la sobredosis que mató al actor Matthew Perry

  • 18 de agosto de 2025 a las 14:41
Reina de la Ketamina, mujer ligada a la muerte de Matthew Perry, se declara culpable

Jasveen Sangha entró en contacto con Perry a través de un amigo y asistente personal.

Foto: Redes sociales

California, Estados Unidos.- Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable de suministrar la sustancia que le habría provocado una sobredosis y su muerte al actor Matthew Perry en octubre de 2023.

Según informaron los fiscales, Sangha, que es una de las cinco personas ligadas a la muerte del protagonista de "Friends", ahora evitará ir a juicio.

La oficina del fiscal de distrito central de California señala a Sangha como la suministradora de la droga que provocó la muerte a Perry.

La mujer de 42 años podría enfrentar hasta 65 años de prisión por un total de cinco cargos federales.

Así es “la reina de la Ketamina”, traficante involucrada en muerte de Matthew Perry

La fiscalía detalló que Sangha entró en contacto con Perry a través de Erik Fleming, amigo del actor, y su asistente personal, Kenneth Iwamasa. Fleming, en mensajes recuperados por los investigadores, describió la sustancia diciendo que era “asombrosa” y recordó: “solo trata con famosos y gente adinerada. Si no fuera buena, perdería a su clientela”.

El acuerdo indica que la mujer admitió su responsabilidad en un cargo por mantener un local asociado al tráfico de drogas, tres cargos más por distribución de ketamina y uno por distribución que resultó en muerte o lesiones graves.

Cinco acusados se declararon culpables

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado.

El Departamento de Justicia acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

¿Qué es la ketamina, la droga hallada en el cuerpo de Matthew Perry?

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también hacían parte del entramado.

Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco sospechosos aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de 'Friends' y "enriquecerse".

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

