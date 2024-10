Un año sin Chandler: La familia de Matthew Perry exige justicia

“Estoy encantada,” expresó la madre de Perry sobre el juicio. Keith Morrison agregó con firmeza: “Lo que espero, y creo que las agencias involucradas también, es que la gente que se dedica a suministrar drogas que pueden matar esté en alerta. No importa cuáles sean tus credenciales profesionales, van a caer”

En un adelanto de la entrevista, Suzanne Morrison compartió su preocupación sobre una de sus últimas conversaciones con su hijo: “Él pasó por un momento, curiosamente justo antes de morir, en el que me mostraba una de sus nuevas casas y se acercó para decirme: ‘Te amo mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora’. Fue como una premonición. No lo pensé en el momento, pero luego recordé cuánto tiempo había pasado desde que tuvimos una conversación así. Fueron años.”

Keith Morrison comentó que, hasta donde sabía, Perry se mantenía sobrio en el momento de su fallecimiento. “Así me lo parecía. Aunque había sido tratado con ketamina, no parecía algo que no pudiera controlar,” explicó. “Aunque siempre estaba esa preocupación sobre lo que realmente hacía.”

En memoria de Perry y para apoyar a personas con problemas de adicción, su familia creó la Fundación Matthew Perry de Canadá, con su hermana Caitlin al frente como directora ejecutiva.