¿Quién es Masali Baduza, la nueva protagonista de Bridgerton 5?

Netflix confirmó que Masali Baduza protagonizará la quinta temporada de Bridgerton, el fenómeno de época de Shondaland que ha redefinido los dramas románticos en televisión. Junto a Hannah Dodd, dará vida al primer romance central entre dos mujeres en la historia de la franquicia, un giro narrativo que ya genera expectativa global y que sitúa a una actriz sudafricana de 30 años en el centro de uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix.