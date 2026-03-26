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¿Quién es Masali Baduza, la nueva protagonista de Bridgerton 5?

La actriz sudafricana protagonizará la primera historia de amor entre mujeres en Bridgerton, la aclamada serie de época de Netflix y Shondaland

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 10:35
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Netflix confirmó que Masali Baduza protagonizará la quinta temporada de Bridgerton, el fenómeno de época de Shondaland que ha redefinido los dramas románticos en televisión. Junto a Hannah Dodd, dará vida al primer romance central entre dos mujeres en la historia de la franquicia, un giro narrativo que ya genera expectativa global y que sitúa a una actriz sudafricana de 30 años en el centro de uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix.

 Fotos: Instagram | @masalibaduza
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Baduza nació en KuGompo City, conocida anteriormente como East London, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica.

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Creció en Ciudad del Cabo como la menor de cinco hermanos y, al terminar sus estudios, cruzó el Atlántico para formarse en el New York Film Academy, en su campus de Los Ángeles. Al graduarse, regresó a Sudáfrica para trabajar en teatro. Ese tránsito entre continentes, idiomas y escenarios forjó a una intérprete con una versatilidad poco común para su generación.

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Su primera aparición en Bridgerton llegó en el final de la tercera temporada. Luego retornó en tres episodios clave de la cuarta entrega. En esa temporada, Baduza equilibró la festividad y la sensibilidad del personaje de Michaela Stirling, prima del conde John Stirling y figura que acompañó a Francesca en el duelo tras la muerte repentina de su esposo.

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Ahora, la quinta temporada la coloca en el papel principal. La trama arranca dos años después de la muerte de John, cuando Francesca decide regresar al mercado matrimonial por razones prácticas.

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Todo cambia cuando Michaela vuelve a Londres para hacerse cargo de la finca Kilmartin, y los sentimientos que Francesca creía contenidos se imponen sobre sus planes racionales.

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El arco narrativo toma como referencia la novela When He Was Wicked, sexto libro de la saga de Julia Quinn, aunque con una diferencia sustancial respecto al texto original. En la tercera temporada de la serie se realizó un cambio de género al personaje, transformando a Michael Stirling en Michaela, lo que convierte a la historia de amor en el primer romance lésbico de toda la franquicia.

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La showrunner Jess Brownell no escatimó en elogios al referirse a la dupla protagónica. "No tengo suficientes palabras para decir cosas buenas sobre Hannah y Masali. Las dos tienen una amistad tan hermosa y se apoyan entre sí de una manera muy especial", declaró.

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Brownell también subrayó la dimensión histórica de esta quinta entrega. "Se siente rompedor. Obviamente, hay muchas series estupendas que han representado el amor queer. No somos los primeros en absoluto", reconoció, "pero hacer una temporada entera de Bridgerton sobre una relación sáfica se siente enorme".

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La trayectoria de Baduza previa a Bridgerton también merece atención. Tras pasar por el New York Film Academy, se labró un nombre en el drama de la BBC Noughts + Crosses, antes de llegar a la producción de Netflix.

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Su filmografía incluye además The Woman King (2022) y Around the World in 80 Days (2021).

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Baduza es bilingüe en xhosa e inglés, herencia de su crianza en Sudáfrica.

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