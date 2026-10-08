El romance de Violet y Edmund Bridgerton tendrá su propia serie

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2023 Netflix se tomó una licencia y se salió de los libros de Julia Quinn para contar cómo fue el amor de la reina Charlotte en la serie "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton", pero hay otra historia que siempre ha andado rondando en el aire, y ahora será una realidad: la historia de amor de Violet y Edmund Bridgerton. Las redes sociales de Netflix se llenaron de comentarios que se resumen en "la serie que habíamos estado esperando".

"Mi querido y gentil lector: Esta autora se dirige a usted con las noticias más emocionantes... Llegó el momento de que le prestemos atención a la matriarca de nuestros queridos Bridgerton. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una nueva serie, que narrará el romance de una joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, está en marcha. La historia de amor que lo inició todo pronto estará disponible. Esta autora le informará sobre cualquier novedad. Hasta entonces... Atentamente, Lady Whistledown". Así hizo el anuncio oficial la plataforma de streaming, sin que se sepan detalles como fecha de estreno y elenco.

Un spin-off esperado

Desde que inició la serie "Bridgerton", los espectadores solo han conocido fragmentos de una historia de amor que terminó en tragedia, y esos flashback han provocado que la audiencia quiera conocer a fondo los detalles de un matrimonio que dio como resultado a una de las familias más respetadas del Londres de la ficción de Netflix. Ni los amores de los hijos e hijas de los Bridgerton apaga el interés por la vida amorosa de la matriarca, que guarda tal recuerdo de su esposo y tanto respeto por su familia, que eso le impide vivir abiertamente un nuevo romance con Lord Marcus Anderson.