El romance de Violet y Edmund Bridgerton tendrá su propia serie

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2023 Netflix se tomó una licencia y se salió de los libros de Julia Quinn para contar cómo fue el amor de la reina Charlotte en la serie "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton", pero hay otra historia que siempre ha andado rondando en el aire, y ahora será una realidad: la historia de amor de Violet y Edmund Bridgerton.
Las redes sociales de Netflix se llenaron de comentarios que se resumen en "la serie que habíamos estado esperando".
"Mi querido y gentil lector:
Esta autora se dirige a usted con las noticias más emocionantes...
Llegó el momento de que le prestemos atención a la matriarca de nuestros queridos Bridgerton.
Una nueva serie, que narrará el romance de una joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, está en marcha.
La historia de amor que lo inició todo pronto estará disponible. Esta autora le informará sobre cualquier novedad. Hasta entonces...
Atentamente,
Lady Whistledown".
Así hizo el anuncio oficial la plataforma de streaming, sin que se sepan detalles como fecha de estreno y elenco.
Un spin-off esperado
Desde que inició la serie "Bridgerton", los espectadores solo han conocido fragmentos de una historia de amor que terminó en tragedia, y esos flashback han provocado que la audiencia quiera conocer a fondo los detalles de un matrimonio que dio como resultado a una de las familias más respetadas del Londres de la ficción de Netflix.
Ni los amores de los hijos e hijas de los Bridgerton apaga el interés por la vida amorosa de la matriarca, que guarda tal recuerdo de su esposo y tanto respeto por su familia, que eso le impide vivir abiertamente un nuevo romance con Lord Marcus Anderson.
La figura de Violet es uno de los pilares tanto de los libros como de la serie de Netflix.
Su historia de Edmund cobra fuerza ya que en una época donde los matrimonios se daban por conveniencia, ella se casó con el hombre que amaba: Edmund.
Pero su historia perfecta tomó un rumbo trágico cuando el vizconde murió a causa de un choque anafiláctico provocado por la picadura de una abeja.
Violet, embarazada de Hyacinth, su octava y última hija, quedó destrozada y durante muchos años, al menos en la adaptación de Netflix, no fue capaz de romper el pacto de amor con Edmund y no se dio una segunda oportunidad hasta que sus hijos están grandes.
En la serie, Violet explora la posibilidad de tener una relación con Marcus Anderson, el hermano de Lady Danbury.
Pero la relación se va dando con cierta resistencia por parte de Violet, que no quiere traicionar la memoria de su esposo. Aunque en la cuarta temporada, animada por el apoyo de sus hijos de ser feliz, la relación va tomando un rumbo más conveniente.
En los libros de Julia Quinn, Violet nunca vuelve a tener una relación tras la muerte de Edmund.