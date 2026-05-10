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¿Qué se sabe del regreso de "La Casa de Papel" a Netflix?

El universo de La Casa de Papel no cierra. Netflix anunció su expansión con una declaración que apunta a múltiples proyectos derivados de la serie creada por Álex Pina

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:47
¿Qué se sabe del regreso de La Casa de Papel a Netflix?

La plataforma publicó un teaser de 50 segundos que ha desatado la especulación entre los seguidores de la serie sobre si el regreso será una nueva temporada, varios spin-offs o ambas cosas a la vez.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-Netflix anunció el regreso de La Casa de Papel junto a la publicación de un teaser oficial, en un movimiento que la plataforma acompaña con un comunicado que sugiere no una temporada adicional, sino una expansión más amplia del universo narrativo de la serie.

El anuncio fue realizado por Álvaro Morte, el actor que encarnó al Profesor en la producción original, durante el estreno mundial de Berlín temporada 2 celebrado en Sevilla.

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Esa segunda entrega del spin-off se estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo. En su comunicado, la plataforma señala que el universo de la serie ha crecido desde el primer golpe al efectivo hasta el asalto al Banco de España, y afirma que la revolución no termina.

Rosalía canta en Sevilla para el estreno de "Berlín 2", spin-off de "La casa de papel"

La última escena del teaser, en la que unas manos desenterran un lingote de oro, ha generado especulación entre los seguidores de la serie sobre la dirección que tomará la nueva etapa.

El diario El País adelantó el mes pasado que Vancouver, la productora del creador Álex Pina, se encuentra rodando una miniserie de cuatro episodios centrada en el Coronel Tamayo, personaje interpretado por Fernando Cayo en la serie original. Netflix no ha precisado si este proyecto forma parte del anuncio ni si habrá una sexta temporada de la serie principal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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