¿Qué se sabe del regreso de "La Casa de Papel" a Netflix?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Netflix anunció el regreso de La Casa de Papel junto a la publicación de un teaser oficial, en un movimiento que la plataforma acompaña con un comunicado que sugiere no una temporada adicional, sino una expansión más amplia del universo narrativo de la serie. El anuncio fue realizado por Álvaro Morte, el actor que encarnó al Profesor en la producción original, durante el estreno mundial de Berlín temporada 2 celebrado en Sevilla.

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Esa segunda entrega del spin-off se estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo. En su comunicado, la plataforma señala que el universo de la serie ha crecido desde el primer golpe al efectivo hasta el asalto al Banco de España, y afirma que la revolución no termina.