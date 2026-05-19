Grey's Anatomy expande su universo con un spin-off en el Oeste de Texas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Grey's Anatomy, la serie médica más exitosa de la historia de ABC está a punto de ganar un nuevo capítulo en su legado televisivo.

La cadena estadounidense ha ordenado oficialmente un spin-off que trasladará el drama hospitalario a un centro médico rural en el Oeste de Texas, alejándose por primera vez de Seattle, el hogar de Grey Sloan Memorial Hospital durante más de dos décadas.

La serie sin título aún tiene a Shonda Rhimes como co-creadora y productora ejecutiva, junto a Meg Marinis, quien lleva la conducción de Grey's Anatomy desde la temporada 20, en 2024.

También se suma como productora ejecutiva Ellen Pompeo, la actriz que dio vida a Meredith Grey durante 21 años, así como Betsy Beers, colaboradora históruca de Rhimes dentro de Shondaland.

La descripción oficial del proyecto presenta la nueva ficción como "un drama de perfil crudo sobre un equipo en un centro médico rural del Oeste de Texas, el último recurso de atención antes de kilómetros de nada".

Esa frase condensa una apuesta deliberada por territorializar el drama médico fuera de los hospitales de élite urbanos que han dominado el género desde "ER" hasta el propio Grey's.