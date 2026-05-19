Grey's Anatomy expande su universo con un spin-off en el Oeste de Texas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Grey's Anatomy, la serie médica más exitosa de la historia de ABC está a punto de ganar un nuevo capítulo en su legado televisivo.
La cadena estadounidense ha ordenado oficialmente un spin-off que trasladará el drama hospitalario a un centro médico rural en el Oeste de Texas, alejándose por primera vez de Seattle, el hogar de Grey Sloan Memorial Hospital durante más de dos décadas.
La serie sin título aún tiene a Shonda Rhimes como co-creadora y productora ejecutiva, junto a Meg Marinis, quien lleva la conducción de Grey's Anatomy desde la temporada 20, en 2024.
También se suma como productora ejecutiva Ellen Pompeo, la actriz que dio vida a Meredith Grey durante 21 años, así como Betsy Beers, colaboradora históruca de Rhimes dentro de Shondaland.
La descripción oficial del proyecto presenta la nueva ficción como "un drama de perfil crudo sobre un equipo en un centro médico rural del Oeste de Texas, el último recurso de atención antes de kilómetros de nada".
Esa frase condensa una apuesta deliberada por territorializar el drama médico fuera de los hospitales de élite urbanos que han dominado el género desde "ER" hasta el propio Grey's.
Es la primera vez que la franquicia incorpora un centro médico completamente nuevo en lugar de conectar a los personajes con el Grey Sloan Memorial de Seattle.
La nueva serie no contará con ningún personaje recurrente de Grey's Anatomy como protagonista; será un mundo completamente nuevo dentro de la franquicia. Sin embargo, aún no está definido si Pompeo u otros actores del elenco actual harán apariciones puntuales.
El reparto de la temporada 23 de Grey's Anatomy incluye a Chandra Wilson como Miranda Bailey, James Pickens Jr. como Richard Webber, Camilla Luddington como Jo Wilson y Caterina Scorsone como Amelia Shepherd, entre otros.
Antecesoras
Con esta nueva entrega, la franquicia suma su cuarto spin-off. Antes llegaron Private Practice (seis temporadas entre 2007 y 2013), Station 19 (siete temporadas entre 2018 y 2024) y Grey's Anatomy: B-Team (seis episodios en ABC.com en 2018).
Cada derivado ha tenido su propio ADN narrativo, aunque todos han mantenido el tono emocional que Rhimes instaló en el piloto original estrenado en 2005.
La propia Rhimes ha reflexionado públicamente sobre los límites creativos de expandir una franquicia.
En una entrevista con Entertainment Weekly, señaló que la dificultad no está en generar ideas sino en construir mundos que funcionen de manera autónoma.
"Intentamos buscar series que pudieran sostenerse solas, que fueran su propia cosa. Si haces un spin-off de un personaje, lo que el público quiere es más de lo mismo", advirtió.
Grey's Anatomy, producida por Shondaland y 20th Television, fue renovada por ABC para una temporada 23 el 30 de marzo de 2026.
El spin-off de Texas llega, pues, no como señal de agotamiento, sino como evidencia de que el universo que Rhimes construyó aún tiene geografías por descubrir.