EastEnders prepara un spin-off inspirado en "Adolescencia": adolescentes, violencia y misoginia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La BBC ampliará el universo de EastEnders con un spin-off inspirado en el drama de Netflix Adolescencia, escrito por Stephen Graham. La serie aborda la toxicidad de la masculinidad adolescente a través de la historia de un joven de 13 años que asesina a una compañera de clase tras ser rechazado y burlado en redes sociales.
El spin-off, dirigido a BBC Three, se centrará en la misoginia y la propagación de comportamientos violentos en internet. Según fuentes internas, la iniciativa busca generar debate social sobre un fenómeno que ya ha sido explorado en EastEnders mediante el personaje de Joel Marshall, interpretado por Max Murray, vinculado a un argumento sobre incels.
Conexión con la trama principal de EastEnders
El nuevo contenido contará con miembros del elenco de EastEnders y su emisión se coordinará con una línea argumental vinculada que se desarrollará posteriormente en la serie principal. La intención es reforzar la narrativa sobre las dinámicas de violencia digital y sus consecuencias en la adolescencia.
Paralelamente, "Adolescencia" continúa recibiendo reconocimiento en la industria televisiva. Owen Cooper, protagonista del drama, ha sido nominado al Emmy como Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, mientras que su compañero Ashley Walters recibió su primera nominación por su papel como DI Luke Bascombe.
Cooper, de 15 años, destacó la importancia de la nominación: “Es un honor y un recordatorio del recorrido que hemos hecho. Esto refleja el trabajo de todo el equipo y su dedicación”. Para el joven actor, proveniente de un entorno trabajador de Warrington, interpretar a Jamie en Adolescencia representa su primer trabajo en la actuación.