EastEnders prepara un spin-off inspirado en "Adolescencia": adolescentes, violencia y misoginia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La BBC ampliará el universo de EastEnders con un spin-off inspirado en el drama de Netflix Adolescencia, escrito por Stephen Graham. La serie aborda la toxicidad de la masculinidad adolescente a través de la historia de un joven de 13 años que asesina a una compañera de clase tras ser rechazado y burlado en redes sociales.

El spin-off, dirigido a BBC Three, se centrará en la misoginia y la propagación de comportamientos violentos en internet. Según fuentes internas, la iniciativa busca generar debate social sobre un fenómeno que ya ha sido explorado en EastEnders mediante el personaje de Joel Marshall, interpretado por Max Murray, vinculado a un argumento sobre incels.