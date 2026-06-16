Shrek 5 revela su primer tráiler y confirma estreno para 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- El primer tráiler de Shrek 5, lanzado este martes, promete una renovación de la saga de DreamWorks, con nuevos e irreverentes personajes, como muestra el avance del filme que se estrenará el 30 de junio de 2027, informó este martes Universal Pictures en un comunicado. Dentro de un año regresarán el ogro verde junto a su mujer, Fiona, y sus hijos, además de su inseparable asno, pero en el primer avance de la película también se puede ver una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de Frozen o unas divertidas galletas bailarinas.

Asno trata de decir que se van de aventuras por la ciudad mientras Shrek se lo impide una y otra vez. Es la única pista sobre el argumento de esta película, que estaba previsto que se estrenara en junio de este año.