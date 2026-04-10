Grecia y Mónaco, los nuevos escenarios de "Emily en París" en su temporada 6

El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, pero que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exitosa comedia romántica de Netflix "Emily en París" volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó este viernes Variety.

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

La primera parte vio la luz el 15 de agosto y ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19.9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando así el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.