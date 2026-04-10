Grecia y Mónaco, los nuevos escenarios de "Emily en París" en su temporada 6

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exitosa comedia romántica de Netflix "Emily en París" volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó este viernes Variety.
El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, pero que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).
La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.
La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.
La primera parte vio la luz el 15 de agosto y ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19.9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando así el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.