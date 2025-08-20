"Emily en París": Netflix revela imágenes y fecha de estreno de la quinta temporada

Netflix promociona nuevamente a una de sus series más queridas. Con Lily Collins lista para enrolarse en una nueva aventura de moda, amor y viajes, "Emily en París" prepara su regreso a la pantalla.
La quinta temporada presentará a una Emily más madura, enfrentando nuevos desafíos en ciudades como Roma y Venecia, con un enfoque romántico renovado.
"¡Benvenuto! ¡Las primeras imágenes de 'Emily en París' están aquí, y están sirviendo una porción de la dolce vita!" escribió Netflix en la publicación de Instagram que muestra un carrete de imágenes de escenarios a apreciar en esta nueva entrega.
La nueva temporada comenzará con Emily establecida en Venecia, aunque su base principal será en Roma, donde lidera la oficina de Agence Grateau.
El reparto regresa casi completo, con figuras como Mindy, Sylvie, Julien y Luc, y también nuevos talentos como Minnie Driver, Michèle Laroque y Bryan Greenberg.
En esta nueva entrega habrá drama tanto profesional como personal: un proyecto laboral falla, generando desgaste emocional y dificultades en la carrera de la protagonista. También se desata un secreto importante que amenaza sus relaciones más cercanas.
En una de las fotos se ve a Emily (Lily Collins) y Marcello (Eugenio Franceschini) caminando juntos por la ciudad, reflejando cómo su vínculo sentimental se afianza aún más.
Otra captura los muestra cabalgando juntos, reforzando el tono romántico de su relación.
A pesar de estar más centrada en Marcello, el ex francés Gabriel (Lucas Bravo) sigue presente y busca reconquistar a Emily, lo que promete un triángulo amoroso apasionante.
Finalmente, la quinta temporada de "Emily en París" llegará completa a Netflix el 18 de diciembre de 2025. ¿Están listos?