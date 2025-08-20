  1. Inicio
"Emily en París": Netflix revela imágenes y fecha de estreno de la quinta temporada

El gigante del streaming publicó hoy miércoles nuevas imágenes de la temporada 5 de "Emily en París", además de la fecha oficial de estreno. Aquí todos los detalles

  • 20 de agosto de 2025 a las 11:23
Netflix promociona nuevamente a una de sus series más queridas. Con Lily Collins lista para enrolarse en una nueva aventura de moda, amor y viajes, "Emily en París" prepara su regreso a la pantalla.

 Foto: Netflix.
La quinta temporada presentará a una Emily más madura, enfrentando nuevos desafíos en ciudades como Roma y Venecia, con un enfoque romántico renovado.

 Foto: Netflix.
"¡Benvenuto! ¡Las primeras imágenes de 'Emily en París' están aquí, y están sirviendo una porción de la dolce vita!" escribió Netflix en la publicación de Instagram que muestra un carrete de imágenes de escenarios a apreciar en esta nueva entrega.

 Foto: Netflix.
La nueva temporada comenzará con Emily establecida en Venecia, aunque su base principal será en Roma, donde lidera la oficina de Agence Grateau.

 Foto: Netflix.
El reparto regresa casi completo, con figuras como Mindy, Sylvie, Julien y Luc, y también nuevos talentos como Minnie Driver, Michèle Laroque y Bryan Greenberg.

 Foto: Netflix.
En esta nueva entrega habrá drama tanto profesional como personal: un proyecto laboral falla, generando desgaste emocional y dificultades en la carrera de la protagonista. También se desata un secreto importante que amenaza sus relaciones más cercanas.

 Foto: Netflix.
En una de las fotos se ve a Emily (Lily Collins) y Marcello (Eugenio Franceschini) caminando juntos por la ciudad, reflejando cómo su vínculo sentimental se afianza aún más.

 Foto: Netflix.
Otra captura los muestra cabalgando juntos, reforzando el tono romántico de su relación.

 Foto: Netflix.
A pesar de estar más centrada en Marcello, el ex francés Gabriel (Lucas Bravo) sigue presente y busca reconquistar a Emily, lo que promete un triángulo amoroso apasionante.

 Foto: Netflix.
Finalmente, la quinta temporada de "Emily en París" llegará completa a Netflix el 18 de diciembre de 2025. ¿Están listos?

 Foto: Netflix.
