Muere el subdirector de "Emily en París" en pleno rodaje de la serie en Venecia

Venecia, Italia.- La filmación de la quinta temporada de "Emily en París" se vio abruptamente interrumpida por la muerte de Diego Borella, asistente de dirección de 47 años, quien falleció mientras se preparaba una escena en Venecia, Italia.
Según medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli el pasado jueves 21 de agosto.
El servicio de salud de la ciudad detalló a medios locales que la ambulancia "llegó a las 18:42. Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido”.
La producción se detuvo de inmediato tras el incidente, aunque según Il Messaggero, las grabaciones se reanudaron dos días después, es decir, hoy sábado 23 de agosto.
Un portavoz de Paramount Television Studios expresó a People: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de 'Emily en París'. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.
¿Quién era Diego Borella?
Borella, oriundo de Venecia, contaba con una trayectoria sólida en cine y televisión.
Se formó en Roma, Londres y Nueva York, y su carrera abarcó además de producción audiovisual, las artes visuales y la literatura.
En los últimos años, Borella dedicó parte de su tiempo a la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias infantiles, combinando su experiencia en dirección y guion con un enfoque creativo y literario que lo definía como profesional multidisciplinario.