Muere el subdirector de "Emily en París" en pleno rodaje de la serie en Venecia

Venecia, Italia.- La filmación de la quinta temporada de "Emily en París" se vio abruptamente interrumpida por la muerte de Diego Borella, asistente de dirección de 47 años, quien falleció mientras se preparaba una escena en Venecia, Italia.

Según medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli el pasado jueves 21 de agosto.

El servicio de salud de la ciudad detalló a medios locales que la ambulancia "llegó a las 18:42. Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido”.