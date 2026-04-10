¿Qué proyectos faltan para reactivar el centro histórico de la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de capitalinos, el centro histórico de la capital representa mucho más que un punto de encuentro: es un espacio clave para la recreación, el comercio y el trabajo diario.
Sin embargo, en los últimos años la continuidad y reactivación de varios proyectos emblemáticos ha quedado en pausa. Estas iniciativas no solo buscan mejorar la estética y la seguridad del sector, sino que también forman parte de una visión más amplia de desarrollo urbano para la ciudad.
Entre los proyectos pendientes destaca la reactivación del Palacio Municipal, una obra anunciada durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, para la que se contempló una inversión aproximada de 10 millones de lempiras. En la actualidad, el proyecto sigue cerrado y sin avances visibles.
De igual forma, la avenida Cervantes se mantiene como uno de los puntos clave en los planes de revitalización urbana. No obstante, el sector ha sido afectado por el deterioro y el robo de infraestructura vial y peatonal.
Según personal de la comuna capitalina, más de 50 bolardos colocados entre 2022 y 2024 han desaparecido tras ser dañados por conductores que frecuentan negocios aledaños y luego vuelven a conducir sus vehículos.
Medidas
Ante ese panorama, Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, aseguró que ya comenzó la primera etapa para la recuperación del centro histórico.
Zelaya señaló que las primeras acciones estarán orientadas a reforzar la seguridad en el sector, con la planificación y el diseño de una ruta integral que combinará iluminación, tecnología y vigilancia. El recorrido abarcará puntos clave de la ciudad, desde el sector del Obelisco, pasando por Comayagüela, hasta el parque La Libertad.
Las autoridades enfatizaron que la visión de recuperación no se limita al centro histórico de Tegucigalpa, sino que también incluye el de Comayagüela, al integrar ambos sectores como parte de un mismo proceso de revitalización urbana.
Explicó que el proyecto contempla la conexión de espacios a través de los puentes que unen ambas zonas, desde el parque Herrera hasta el parque Valle, como parte de una primera etapa enfocada en mejorar las condiciones de seguridad.
Apuntó que el proyecto apuesta por una iluminación adecuada de los espacios públicos y por la incorporación de actividades culturales como herramienta para dinamizar el entorno, mediante una estrategia que busca involucrar a comerciantes y residentes de la capital.
Ante ese panorama, Ana Castro, directora del Centro Histórico, explicó a este rotativo que la administración de las obras se encuentra en un período de revisión y ejecución.
"Después de la reorganización interna y reestructuración del plan de acción que se está trabajando, se procederá a realizar recorridos e inspecciones de reconocimiento para actualizar la base de datos de anormalidades que violentan los reglamentos", explicó
En sintonía con lo expresado por el edil, la funcionaria señaló que el centro histórico permanecerá en un proceso de actualización y reordenamiento durante 2026.