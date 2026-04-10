¿Qué proyectos faltan para reactivar el centro histórico de la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de capitalinos, el centro histórico de la capital representa mucho más que un punto de encuentro: es un espacio clave para la recreación, el comercio y el trabajo diario. Sin embargo, en los últimos años la continuidad y reactivación de varios proyectos emblemáticos ha quedado en pausa. Estas iniciativas no solo buscan mejorar la estética y la seguridad del sector, sino que también forman parte de una visión más amplia de desarrollo urbano para la ciudad. Entre los proyectos pendientes destaca la reactivación del Palacio Municipal, una obra anunciada durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, para la que se contempló una inversión aproximada de 10 millones de lempiras. En la actualidad, el proyecto sigue cerrado y sin avances visibles. De igual forma, la avenida Cervantes se mantiene como uno de los puntos clave en los planes de revitalización urbana. No obstante, el sector ha sido afectado por el deterioro y el robo de infraestructura vial y peatonal.

Según personal de la comuna capitalina, más de 50 bolardos colocados entre 2022 y 2024 han desaparecido tras ser dañados por conductores que frecuentan negocios aledaños y luego vuelven a conducir sus vehículos.

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