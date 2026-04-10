Canciller se reúne con embajador de República Dominicana para fortalecer relaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer vínculos de amistad, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, recibió al embajador de República Dominicana en Honduras, Luis García Mercado. Tras la visita del diplomático caribeño, se revisó la agenda bilateral y se afianzaron proyectos de cooperación existentes entre ambas naciones. Se informó que la ministra Agüero y el embajador García dialogaron sobre el impulso de programas de cooperación en áreas estratégicas, como turismo, inversión, educación y agricultura.

Se destacó que los programas están orientados al beneficio mutuo y al desarrollo de ambas naciones. Se dio a conocer que, a partir de los acercamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional “reafirma su compromiso de seguir promoviendo relaciones bilaterales sólidas, mediante la generación de oportunidades y resultados concretos para ambos países”. Las autoridades de la Cancillería de Honduras dieron a conocer que, por medio de los encuentros con los representantes diplomáticos, se mantiene la estrecha relación entre ambas naciones. Hay que destacar que Honduras y República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas formales en 1920.