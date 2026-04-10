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Canciller se reúne con embajador de República Dominicana para fortalecer relaciones

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero sostuvo un encuentro con el embajador de República Dominicana, Luis García Mercado

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 12:45
Canciller se reúne con embajador de República Dominicana para fortalecer relaciones

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, recibió a Luis García Mercado y dialogaron sobre temas relacionados a la cooperación entre ambas naciones.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer vínculos de amistad, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, recibió al embajador de República Dominicana en Honduras, Luis García Mercado.

Tras la visita del diplomático caribeño, se revisó la agenda bilateral y se afianzaron proyectos de cooperación existentes entre ambas naciones.

Se informó que la ministra Agüero y el embajador García dialogaron sobre el impulso de programas de cooperación en áreas estratégicas, como turismo, inversión, educación y agricultura.

Honduras y República Dominicana buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas

Se destacó que los programas están orientados al beneficio mutuo y al desarrollo de ambas naciones.

Se dio a conocer que, a partir de los acercamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional “reafirma su compromiso de seguir promoviendo relaciones bilaterales sólidas, mediante la generación de oportunidades y resultados concretos para ambos países”.

Las autoridades de la Cancillería de Honduras dieron a conocer que, por medio de los encuentros con los representantes diplomáticos, se mantiene la estrecha relación entre ambas naciones.

Hay que destacar que Honduras y República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas formales en 1920.

'República Dominicana se ha convertido en la estrella del Caribe'

Los lazos bilaterales se fortalecieron inicialmente con la primera representación hondureña en 1943 y actualmente se mantienen fuertes vínculos de cooperación, acuerdos comerciales y diálogo político, incluyendo la facilitación de viajes sin visa para turismo.

Existen múltiples acuerdos de cooperación en áreas políticas, comerciales y de formación diplomática.

Ambos países han firmado convenios de intercambio cultural y supresión de visas para pasaportes diplomáticos.

Actualmente existe una embajada de la República Dominicana en Tegucigalpa y una embajada de Honduras en Santo Domingo.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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