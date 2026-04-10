Canciller se reúne con embajador de República Dominicana para fortalecer relaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer vínculos de amistad, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, recibió al embajador de República Dominicana en Honduras, Luis García Mercado.
Tras la visita del diplomático caribeño, se revisó la agenda bilateral y se afianzaron proyectos de cooperación existentes entre ambas naciones.
Se informó que la ministra Agüero y el embajador García dialogaron sobre el impulso de programas de cooperación en áreas estratégicas, como turismo, inversión, educación y agricultura.
Se destacó que los programas están orientados al beneficio mutuo y al desarrollo de ambas naciones.
Se dio a conocer que, a partir de los acercamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional “reafirma su compromiso de seguir promoviendo relaciones bilaterales sólidas, mediante la generación de oportunidades y resultados concretos para ambos países”.
Las autoridades de la Cancillería de Honduras dieron a conocer que, por medio de los encuentros con los representantes diplomáticos, se mantiene la estrecha relación entre ambas naciones.
Hay que destacar que Honduras y República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas formales en 1920.
Los lazos bilaterales se fortalecieron inicialmente con la primera representación hondureña en 1943 y actualmente se mantienen fuertes vínculos de cooperación, acuerdos comerciales y diálogo político, incluyendo la facilitación de viajes sin visa para turismo.
Existen múltiples acuerdos de cooperación en áreas políticas, comerciales y de formación diplomática.
Ambos países han firmado convenios de intercambio cultural y supresión de visas para pasaportes diplomáticos.
Actualmente existe una embajada de la República Dominicana en Tegucigalpa y una embajada de Honduras en Santo Domingo.