Honduras y República Dominicana buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de la República Dominicana en Honduras, Luis Bienvenido García Mercado, sostuvo un encuentro de trabajo con el canciller hondureño, Javier Bu Soto, con el objetivo de abordar temas de interés común para ambas naciones. Durante el encuentro se discutieron oportunidades de colaboración en áreas como la conectividad aérea, seguridad, turismo, comercio y el apoyo mutuo en candidaturas internacionales.

Así como el agradecimiento por parte del gobierno Hondureño y su Presidenta Xiomara Castro Sarmiento por el apoyo otorgado por el gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader a los efectos ocasionados por la tormenta tropical Sara. García Mercado, también destacó que Honduras y la República Dominicana atraviesan uno de sus "mejores momentos" en cuanto a relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación. En ese marco, el embajador dominicano resaltó el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países y el potencial de incrementarlo con la apertura de rutas aéreas directas. Durante el diálogo resaltaron las estadísticas comerciales entre ambos países, donde entre los años 2020 y 2024 el intercambio comercial acumulado entre la República Dominicana y Honduras alcanzó los $937.7 millones, con un crecimiento promedio de 8% durante ese período